Der Kaltenbrunner Patrik Preiner wechselte zuletzt vom Sturmzentrum in die Verteidigung und überzeugte dabei.

Eigentlich fühlt sich der großgewachsene Fußballer Patrik Preiner aus Neusiedl bei Güssing im gegnerischen Strafraum am wohlsten, doch Trainer Stanislav Tot hatte für ihn am Sonntag eine neue Position parat. „Ich war sehr überrascht, als der Trainer in der Kabine zu mir sagte, ich solle mir mal die Aufstellung ansehen. Plötzlich war ich Innenverteidiger“, erinnerte sich Preiner zurück.

Als linker Verteidiger in der Dreierkette war es seine Aufgabe, bei Standards die Lufthoheit im eigenen Strafraum sicherzustellen. „Als Verteidiger habe ich, anders als im defensiven Mittelfeld zuletzt, gar keinen Mann mehr hinter mir. Ich spiele schon noch lieber vorne, aber wenn Not am Mann ist, helfe ich natürlich gerne aus“, erklärt der SVDK-Akteur. „Jetzt fehlt mir nur noch ein Spiel als Torwart“, schmunzelte er.

Für Co-Trainer Fritz Fuchs ging das Experiment mehr als auf. „Er kann alles spielen. Wir haben uns gedacht, wenn Kcira Lek mit nach vorne geht, dann kann Patrik ihn abdecken."

Die Idee kam von Stanislav – meiner Meinung nach, war das eine sehr gute Idee“, freute sich der Dobersdorfer über seinen flexiblen Spieler. Für die Gegner des 2. Liga-Absteigers ist es unangenehm, da Preiner bei den Standards der Tot-Truppe natürlich weiter mit in den Strafraum geht. Fuchs hat noch eine weitere Idee: „Ich hätte ‚Preini‘ am liebsten mit meinem Sohn Joachim zusammen auf der Sechser-Position, die beiden würden das sicher gut machen.“