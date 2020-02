Der 22-jährige Kroate Toni Aljinovic, der vor allem für sein Tor vor etwas weniger als einem Jahr aus der eigenen Hälfte im 2. Klasse Süd A-Spitzenspiel gegen Hannersdorf und weiters für seine zehn Treffer beim 17:0-Sieg gegen Oberschützen bekannt ist, kickt wieder im Südburgenland, denn der SC Buchschachen verpflichtete den Angreifer. Dabei war er zuletzt in Tschechien aktiv: „Der Verein dort zeigte großes Interesse an mir und ermöglichte mir guten Fußball.“

Vor seinem Wechsel zum SCB war er auch bei Eberau im Gespräch, wo er sogar in einem Testspiel gegen Welgersdorf mitwirkte. „Sie wollten sehen, wie ich spiele. Wir stehen weiter in Kontakt“, erklärte Aljinovic, dessen Kumpel Domagoj Hasan beim SVE in der 2. Liga kickt. Vorrang hat nun aber der SCB: „Ich will dort helfen.“

Als er noch in Loipersdorf spielte, konnte Toni Aljinovic in einer offensiv agierenden Mannschaft brillieren. Mit Buchschachen wird 2020 eine Umstellung vonnöten sein. „Wir haben, als ich die zehn Tore in einem Spiel gegen Oberschützen erzielte, die kompletten 90 Minuten attackiert und waren dabei sehr fokussiert. Ich habe mir selbst immer nur gesagt: ‚Komm, eines geht noch‘“, so die Erinnerung an den Kantersieg.

„Ich will den Fußball einfach genießen“

Auch bei der Elf von Michal Musser will er der Spieler sein, der den Unterschied ausmachen kann: „Buchschachen hat ein gutes Team. Ich sah, dass sie alle froh waren, als ich dort ankam. Ich werde mein Bestes geben.“

Über seine Zukunft macht sich Aljinovic derzeit nur sehr wenige Gedanken, es gilt die fußballerischen Momente einzufangen: „Ich bin jung und will einfach nur spielen, Tore schießen und jeden Tag trainieren. Deshalb habe ich noch keine speziellen Pläne, sondern will den Fußball einfach nur genießen.“