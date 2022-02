Ruhe, Kraft und Eingespieltheit beim SC Kemeten

Die Frage, ob die Kemetener Vorstandsriege auf das Transferfenster vergessen haben, ist nach null Zu- und Abgängen eine nicht unberechtigte. Trainer Ewald Bogendorfer konnte auf Nachfrage nur schmunzeln: „Wir haben nicht darauf vergessen. Erst letztens habe ich mit einem Kollegen bei einem Bier darüber gesprochen. Er hat mich gefragt, ob wir schon alle Transfers erledigt haben, da musste ich lachen und ich habe gesagt, wir machen keine. Für uns geht es nicht rauf und auch nicht runter, warum sollen wir da Legionäre holen?“

Bogendorfer sah sich und den Verein im eingeschlagenen Tun, der viel auf einheimische Spieler und junge Talente setzt, klar bestätigt: „Ich glaube, wir gehen da den richtigen Weg.“

Verletzungspech in der Vorbereitung

Einziger Wermutstropfen bis dato? Zuletzt verletzte sich Youngster Mikele Putz im Training. Mit seinem ausgekegelten Finger wird er dem Verein wohl länger fehlen. „Das ist schade, ich hätte dem Jungen jetzt gerne vermehrt Spielzeit gegeben. Wir haben jetzt ein kleines Torwartproblem, denn auch Patrik Friedl fällt krankheitsbedingt aus.“

Beim letzten Testspiel gegen Heiligenbrunn war es dann sogar so weit, dass man das Match aufgrund der fehlenden Torhüter absagen wollte. Doch Gegner Heiligenbrunn half kurzfristig aus: „Eigentlich wollten wir schon absagen, aber sie riefen uns dann an und ‚borgten’ uns einen ihrer Torhüter“, so der ehemalige Rotentum-Chef Bogendorfer.

Mit 5:1 setzte sich Kemeten durch, musste dabei jedoch auch schon wieder auf Verteidiger Matija Kompara verzichten. Der gerade erst von einer langwierigen Verletzung zurückgekommene Slowene verletzte sich beim lockeren Wochenend-Training und brach sich unglücklich den Finger.

Am kommenden Samstag kicken die Kemetener am Kunstrasenplatz Hartberg, um 18 Uhr, gegen Grafendorf.