SC Buchschachen: „Alles versucht“ – jetzt hoffen

Im heurigen Sommer jährt sich das Buchschachener Märchen zum zehnten Male. 2012 stieg der SCB in einer unfassbar starken Meisterschaft mit Pinkafeld, Wiesfleck oder Eberau als 2. Liga Süd-Meister in die Burgenlandliga auf. Ein sportlicher Meilenstein, der wohl nie mehr wiederholbar sein wird. Das wusste man in der 400-Seelen-Gemeinde aber schon damals, denn die Anforderungen an den kleinen Verein waren riesig.

Knapp eine Dekade später könnte der Gang zurück in die 2. Klasse bevorstehen. Den Herbst beendete man als 1. Klasse-Schlusslicht und erst ein Sieg und drei Punkte stehen auf der Habenseite der Elf von Ludwig Tuba. Noch ist aber nichts passiert, sind Tatzmannsdorf (fünf Zähler), Loipersdorf (9) und auch Welgersdorf und Kaltenbrunn (beide 12) nicht unerreichbar weit weg.

Mit einigen neuen Legionären will man den Gang nach unten verhindern. Trainer Tuba ließ seine guten Kontakte in Richtung Ungarn spielen und mit etwa Ex-Eberauer David Mersits gelang schon ein kleiner Transfercoup. Bei den restlichen Zugängen müsse man derweil abwarten, wie sie sich in dieser ausgeglichenen Liga zurechtfinden werden. „Wir haben nach unseren Möglichkeiten alles versucht“, so der Coach dazu.

Schon früh startete man seine Vorbereitung und wer Tuba kennt, weiß, dass das zumeist kein Zuckerschlecken und sehr anstrengend ist. Am Faschingswochenende gab es zuletzt frei, ehe nun die richtig intensive Phase von Neuem beginnt. „Wir kämpfen mit Tatzmannsdorf und Loipersdorf um den Klassenerhalt“, sagte Tuba dazu. Getestet wird am Samstag (14 Uhr) gegen Redlschlag.