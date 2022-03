SC Loipersdorf: Ausnützen der Zeit

Die 1. Klasse hat im Meisterkampf vieles zu bieten; auch am anderen Ende der Tabelle. Dort scheinen Schlusslicht Buchschachen und Bad Tatzmannsdorf als erste Kandidaten für einen etwaigen 2. Klasse-Abstieg, aber auch der SC Loipersdorf (und vielleicht auch andere) ist mit neun Zählern und sechs Punkten Vorsprung auf Nachbar Buchschachen noch nicht durch.

Über den Winter holte man mit Alen Ivacic, Henry Darko und Coskun Akdag drei neue Stammkräfte, die die teils junge Truppe auf eine neue Ebene heben sollen. Ganz gefunden hat man sich dabei noch nicht, was schon in der Vorwoche beim 2:2 gegen Redlschlag ersichtlich wurde.

Auch am Wochenende gab es kein Erfolgserlebnis, verlor man gegen Siget mit 2:3. „Das war sicher nicht das, was wir uns vorstellen“, analysierte auch Sektionsleiter Roland Szander und fügte an: „Wir müssen die letzten Wochen jetzt noch richtig gut nützen, um uns generell zu verbessern.“ Etwas Zeit hat man dafür noch.