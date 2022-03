SC Loipersdorf: „Neuzugänge haben Qualität“

Leicht wird es zum Auftakt für die Elf von Josef Novakovits gegen die generell giftigen Neuhauser auf keinen Fall; dennoch blieb Sektionsleiter Roland Szander guter Dinge: „Unsere Neuzugänge haben ganz sicher Qualität und können uns weiterhelfen. Man merkt einfach, dass sie schon in höheren Ligen gespielt haben.“

So sei die Mannschaftsstärke durch die Neuzugänge laut Szander klar gestiegen. „Ich hoffe, die Burschen harmonieren dann auf dem Platz“, so Szander. Zum Klassenerhalt verhelfen sollen dabei Coskun Akdag (2014 noch in Oberwart), Henry Darko (zuletzt LUV Graz) und auch Alen Ivancic (zuletzt Paldau).

Zum Rückrundenstart sah es bei Redaktionsschluss danach aus, als könnten die Loipersdorfer grundsätzlich aus dem Vollen schöpfen. Der einzige wirkliche Wermutstropfen: Alex Bruckner verletzte sich im Testspiel gegen Hannersdorf schwer. Die Magnetresonanz brachte zuletzt traurige Gewissheit: Das vordere Kreuzband ist ab und das Fußball-Jahr 2022 damit leider gelaufen.