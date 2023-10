Schlaining gelang der Befreiungsschlag

Goberling – Schlaining 1:2. In einer packenden Begegnung setzte sich der ASK Schlaining gegen Goberling durch und krönte sich zum Derbysieger. Die Gäste fanden besser in die Partie und drückten von Beginn an auf den Führungstreffer. Dieser gelang Kapitän Matthias Csebits nach einem Eckball. Seine Mitspieler nutzten das Momentum und erhöhten nur wenige Minuten später auf 2:0. Da man in Folge weitere Großchancen ausließ, mussten die Schlaininger gegen Ende noch einmal zittern – Kevin Ifkovits verkürzte per Kopf und leitete eine Goberlinger Schlussoffensive ein, die allerdings fruchtlos blieb. So bejubelte Schlainings Sportlicher Leiter Klaus Arth den Derbysieg: „Die Burschen haben wirklich brav gespielt.“ Auch Goberlings Obmann Martin Engelmeyer zog den Hut vor den Nachbarn: „Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für Schlaining.“

Unterschützen – Markt Neuhodis 2:1. Im Spiel gegen Markt Neuhodis musste der favorisierte SK Unterschützen lange zittern, bevor am Ende doch drei Punkte und die Verteidigung der Tabellenführung gefeiert werden konnten. Die Hodiser präsentierten sich als enorm unangenehme Gegner, machten in der Defensive die Räume eng und setzten vor allem durch gefährliche Standardsituationen immer wieder Nadelstiche. Aus einem ruhenden Ball ergab sich auch die 0:1-Führung für den Außenseiter, die der SKU erst in der zweiten Hälfte drehen konnte. Doch auch in Rückstand liegend steckten die Gäste nicht auf und hielten die Partie bis zum Schlusspfiff offen. „Eine couragierte Leistung, die sich sicher einen Punkt verdient gehabt hätte“, lobte Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath seine Elf. In Unterschützen überwog die Erleichterung über das Spielergebnis. Trainer Christoph Kuh: „Eine schwere Partie, aber die drei Punkte zählen.“

Zuberbach – Kemeten 3:0. Der SV Zuberbach ist zurück in der Erfolgsspur! Die Basis für den Sieg gegen Kemeten legten Tamas Leitold und Co. bereits früh in der Partie. Schon nach zwölf Minuten führte der SVZ mit 2:0. Bence Pergel legte noch vor dem Seitenwechsel einen weiteren Treffer nach. In der zweiten Hälfte flachte die Partie merklich ab, denn Zuberbach beschränkte sich auf das Verwalten des Vorsprungs. Die Gäste mühten sich, konnten den Sieg der Zuberbacher allerdings zu keinem Zeitpunkt gefährden. „Die ersten beiden Tore dürfen so nicht passieren, danach war die Partie schon gelaufen“, haderte Kemetens Sportlicher Leiter Gerald Halper. Zuberbach-Funktionär Klaus Brandstätter fand lobende Worte für seine Mannschaft: „Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“

Wiesfleck – Loipersdorf 0:1. Ein umkämpftes Spiel bekamen die Zuseher in Wiesfleck zu sehen. Die zweikampfbetonte Spielanlage beider Teams sorgte in Kombination mit stürmischen Windverhältnissen für viel Geplänkel im Mittelfeld. Der SCW fand etwas bessere Möglichkeiten vor, doch bis auf einen Lattenschuss durch Stefan Hettlinger blieben hochkarätige Chancen generell Mangelware. Dementsprechend überraschend war es dann wenige Minuten vor Schluss der eingewechselte Lukas Feitl, der das umjubelte Goldtor für den SCLK erzielte. „Am Ende ist uns der Lucky Punch gelungen. Ein glücklicher Sieg, den wir aber sehr gerne mitnehmen“, freute sich Loipersdorf-Sektionsleiter Roland Szander.

Oberdorf – Heiligenbrunn 3:1. Mit dem Sieg gegen Heiligenbrunn festigte der ASK Oberdorf seinen Platz im Spitzenfeld der Tabelle. Vor allem in der ersten Halbzeit bot die Vincetic-Elf eine tolle Leistung und ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause. Nach Seitenwechsel bewiesen auch die Gäste ihre Qualität und brachten die Defensive des ASK des Öfteren in arge Bedrängnis – bis zum Auftritt von Matthias Wagner, der die Partie mit dem Treffer zum 3:1 endgültig entschied. Sektionsleiter Wolfgang Halper jubelte über „eines der besten Spiele der bisherigen Saison. Im Großen und Ganzen war das ein souveräner Sieg.“ Etwas anders beurteilte SVH-Sektionsleiter Thomas Kedl die Begegnung: „Wir waren prinzipiell spielbestimmend, aber die Effizienz der Oberdorfer hat den Unterschied gemacht.“

Jabing – Bad Tatzmannsdorf 2:6. Klare Angelegenheit in Jabing! Auch gegen den SCT gab es für die Truppe um Benjamin Hupfer nichts zu holen. Ganz im Gegenteil drohte den Jabingern zwischenzeitlich ein Debakel, denn die Kurstädter Offensive war an diesem Tag richtig gut in Form. Fünf verschiedene SCT-Spieler trugen sich in die Torschützenliste eintragen. Erst gegen Ende der Partie schaltete die Bürger-Elf einen Gang zurück. So konnte Benjamin Hupfer mit zwei späten Treffern noch Ergebniskosmetik betreiben. Nichtsdestotrotz war Obmann Christian Gansfuss ernüchtert: „Wenn wir so auftreten, werden wir wohl kein Spiel gewinnen.“ SCT-Trainer Ernst Bürger hatte kaum etwas zu bemängeln: „Wir haben das Spiel beherrscht.“

Neuhaus – Dt. Kaltenbrunn 0:2. Ein ganz wichtiger Sieg gelang dem SV Deutsch Kaltenbrunn auswärts gegen Neuhaus. In einem „Spiel der vergebenen Chancen“, wie es Vertreter beider Vereine titulierten, hatten die Kaltenbrunner das bessere Ende für sich. Flügelflitzer Fran Rozmaric nutzte kurz vor Schluss einen Fehler der Neuhauser Hintermannschaft und konnte Zan Rosker nach einer Vielzahl ausgelassener Möglichkeiten doch noch überwinden. Der Kaltenbrunner Flügelspieler war es dann auch, der in der Nachspielzeit einen Konter zum 0:2-Endstand vollendete. „Sehr bitter. Nachdem so viele Sitzer vergeben wurden, war es eigentlich eine klassische 0:0-Partie“, sagte der Sportliche Leiter der Neuhauser, Stephan Knapp. Deutsch Kaltenbrunns Co-Trainer Andre Schaberl schlug in die gleiche Kerbe: „Irgendwann war klar, dass das erste Tor das Spiel entscheidet. Zum Glück fiel das auf der richtigen Seite.“

Statistik

ASK Skoda Simon Goberling – ASK Schlaining 1:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (31.) Csebits, 0:2 (34.) Kovacs, 1:2 (75.) Ifkovits. Reserve: 1:7 (Glatz; Draxler 4, Arth, Imrek, Nyari). SR: Paukowits.- Goberling, 400.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Nagy, Neudecker; Mikovits (83. Kuh), Ifkovits; Kalchbrenner, Kappel (76. Muharemovic), Bubnjevic; Avdibasic.

Schlaining: Bögöly; Postmann, Dzaferovic, Csebits, Alfarwan; Crnovic, Putz; Kiss; Mamic, Kovacs (88. Draxler), Felegyhazi (72. Schwarz).

SK Unterschützen – ASK Markt Neuhodis 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (28.) Havasi, 1:1 (53.) Garibovic, 2:1 (68.) Helmig. Reserve: 8:1 (Manuel Grabenhofer 4, Schwarz 2, Florian Guger, Loos; Schmaldinst). SR: Wisak.- Dampfkessel-Arena, 150.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Geschray, Nemeth, Eberhardt (73. Kaippel); Stubits (63. Ulreich), Artwohl; Helmig, Toth, Garibovic; Bogovic.

Markt Neuhodis: Baliko; Janisch, Dorner (91. Liszt), Havasi, Wanger; Dobrovits (80. Johannes Horvath), Varga; Werderitsch, Tamas, Daniel Horvath; Vittman.

SV „Die Allee“ Zuberbach – SC „H+P“ Kemeten 3:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (4.) Horvath, 2:0 (12.) Pergel, 3:0 (32.) Pergel. Reserve: 7:1 (Gossy 3, Baranyai 2, Kwetina, Tomashevskyi; Gläser). SR: Bukvic.- Zuberbach, 200.

Zuberbach: Molnar; Schimmer (87. Gyuracz), Leitold, Szalay, Gager (76. Tuba); Czene, Imre (58. Kuroli), Nemeth, Horvath; Pergel, Varga (76. Farkas).

Kemeten: Lukas Goger; Erkinger, Kiss, Vrbanic, Graf; Roberto Kizlin; Lukas Pieler, Stampfel; Philipp Goger (87. Simon Pieler); Kokot, Sandro Kizlin.

ASK Automobile Simon Jabing – SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf 2:6 (0:3).- Torfolge: 0:1 (12.) Patrick Bürger, 0:2 (31.) Mohac, 0:3 (33.) Mohac, 0:4 (56.) Cecura, 0:5 (66.) Grgic, 0:6 (78.) Puretic, 1:6 (79.) Hupfer, 2:6 (84.) Hupfer. Gelb-Rote Karte: Haselpacher (89., Foul). Reserve: 5:0 (Tauss 2, Lorenz, Tomisser, Sudic). SR: Gruber.- Pinka Arena, 100.

Jabing: Toth; Turk, Benjamin Bogad, Graf, Kamper (61. Haselpacher); Ljubek, Ceka; Videk, Vucic (69. Yannick Bogad), Bakek; Hupfer.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits (69. Simon), Muth, Cecura, Wenzel; Mahmood, Mohac (71. Tim Bürger); Vokshi (69. Alföldi), Puretic, Grgic; Patrick Bürger.

SC Wiesfleck – SC Loipersdorf-Kitzladen 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (88.) Feitl. Reserve: 0:9 (Höller 3, Feitl 2, Heinrer, Marcel Palank, Ried, Eigentor). SR: Özdemir.- Wiesfleck, 200.

Wiesfleck: Lukaschander; Kirnbauer, Siman, Platzer, Ferk (87. Zingl); Pinoza, Lipp; Nemejc (81. Mikolaschek), Vrandedic, Levec; Hettlinger.

Loipersdorf: Palank; Neubauer, Hornung, Skrbin, Niklas Glatz; Prenner, Böhm (52. Höller), Manuel Glatz, Weber; Sandor, Benedek (85. Feitl).

ASK Oberdorf – SV Heiligenbrunn 3:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (6.) Jakopec, 1:1 (8.) Achilles Simon, 2:1 (20.) Merlin, 3:1 (73.) Matthias Wagner. Reserve: 1:1 (Fassl; Dominik Stettner). SR: Radonjic.- Oberdorf, 150.

Oberdorf: Martin Wagner; Daniel Halper, Novoselec, Kovacic, Kralj; Maxi Halper (82. Melvin Halper), Stefan Halper, Jakopec, Holpfer (89. Lorenz); Merlin; Matthias Wagner (87. Nikolaus Halper).

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Szabo, Stettner, Kristofic, Strobl; Kraller (66. Julian Hamr), Marcec, Reichl; Seybold, Vurusic, Achilles (51. Herczeg).

USV Raika Neuhaus am Klausenbach – SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (88.) Rozmaric, 0:2 (93.) Rozmaric. Reserve: 1:1 (Rene Zieger; Zieserl). SR: Molnar.- Neuhaus, 125.

Neuhaus: Rosker; Meitz, Prahic, Karnet, Weber; Fischer, Unger, Simon, Wolf (78. Zieger); Semen, Sorko.

Dt. Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan, Prahic (20. Jonas Koch), Fuchs, Berger; Jens Koch, Baumgartner; Töltl (57. Steiner), Preiner, Rozmaric (94. Zieserl); Fabricio.