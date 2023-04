SK Unterschützen: Erwartung trifft die Wirklichkeit

Werbung

In Unterschützen geht man gerne auf den Sportplatz, denn dort wird immer etwas geboten. Sehr oft zeigte die SKU-Elf in den letzten Jahren tollen Fußball, überraschte einige Male im BFV-Cup und war Sprungbrett für Trainer und Spieler nach oben. Wirklich anders ist das auch in der Saison 2022/23 nicht. Mit einer Ausnahme: Die Top-Teams von der Gemeinde Tobaj und aus St. Martin, mit denen sich der SKU auf Augenhöhe sieht, fallen nicht um. Das passierte der Elf des Trainerduos Christoph Kuh und Marcel Frühwirth heuer schon zu oft. Dabei gilt es, darauf aufzupassen, das 2:2-Remis beim SCLK, die selbst weiter 2. Liga-Chancen haben, mit einem „Umfaller“ zu bewerten. „Wir haben auswärts beim Vierten einen Punkt gemacht. Den nehmen wir mit“, so Coach Kuh, der aber auch weiß, dass man sich nicht mehr viel erlauben darf, wenn man zurück nach oben will.

Aktuell fehlt bei Marco Helmig und Kollegen die Leichtigkeit, die man in den letzten Jahren oft zeigte. „Es ist sehr viel Kampf, Krampf und Angst dabei“, erklärte Kuh weiter und ergänzte: „In Loipersdorf haben wir erst in den letzten 15 Minuten wirklich Fußball gespielt.“ In den letzten acht Spielen braucht es genau diese Einfachheit. Dort trifft man noch auf Herbstmeister Tobaj (29. April) und auf St. Martin (3. Juni) und könnte seiner Spielzeit noch eine Wende geben. „Ich versuche, den Burschen immer wieder klar zu machen, dass wir nicht so viel nachdenken sollen.“ Der Kopf macht da zu oft nicht mit. Die fußballerische Vergangenheit und die vielen tollen Spiele und Siege holen den SKU-Tross oft ein. Ein gefährlicher Maßstab, dem man nicht immer gerecht werden kann. Auch die Konkurrenz kann ganz gut kicken. Wie etwa der kommende Gegner aus St. Michael, obwohl eigentlich jeder drei Punkte erwarten würde. Kuh: „Unterschätzen dürfen wir keinen. Jeder hat gute Spieler und gute Legionäre.“ Auch der SKU, nur muss er sich dem auch wieder bewusst werden. Verloren ist noch nichts.