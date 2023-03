1. Klasse Süd SK Unterschützen: Fehlerfrei durch den Winter

Lesezeit: 2 Min FB Flavius Blume

Mit voller Kraft auf Titeljagd. Jonas Grabenhofer (l.) und der SK Unterschützen würden 2023 gerne das nachholen, was man 2022 auf extrem bittere Weise verpasste: Den 2. Liga-Aufstieg. Dabei trifft man auf starke Konkurrenz, aber auch der SKU ist richtig, richtig gut. Foto: BVZ, Bauer

D er SK Unterschützen will in knapp einer Woche einen erneuten Angriff in Richtung Wiederaufstieg 2. Liga starten. Dafür scheint man gerüstet, wie auch die bisher starken Vorbereitungsergebnisse zeigen.