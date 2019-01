Schon länger angekündigt, nun in die Tat umgesetzt: Der SK Unterschützen schlug am Transfermarkt zu – und das gleich mehrfach! Mit Hrvoje Cindric und Serafin Palic gehen zwei Legionäre in der Rückrunde auf Torejagd beim SKU. Stürmer Palic war zuletzt bei Dobersdorf aktiv, zuvor beim Liga-Konkurrenten aus Wiesfleck. Cindric ist wiederum als Kopf im Mittelfeld eingeplant und kommt aus Kroatien. „Wir mussten auf unsere vier Langzeitausfälle reagieren. Durch die unfassbare Anzahl von drei Kreuzbandrissen, fehlen uns Spieler. Ich hoffe, dass beide gut zu uns passen“, so SKU-Trainer Joachim Schwarz. Dazustoßen werden auch Leon Kalcsics aus Kohfidisch und Torhüter Michael Pfeffer (Schäffern). Bei Dominik Muth (Bad Tatzmannsdorf) gibt es Gerüchte über eine Rückkehr. Tatzmannsdorf-Trainer Joachim Adorjan dazu: „Ich kann es nicht bestätigen.“ Zudem legten Unterschützen-Trainer Joachim Schwarz und sein Bruder Dieter ihren Spielerpass von Riedlingsdorf wieder nach Unterschützen. Große Ambitionen haben beide aber nicht mehr. „Mein Bruder und ich wollten einfach zu unserem Heimatverein zurück“, so Joachim Schwarz.

Mit nur 14 Punkten befindet sich Unterschützen auf dem elften Tabellenplatz. Nicht genug für den Verein, der normal deutlich weiter vorne mitspielen möchte. „Unser Ziel ist es jetzt einmal Punkte zu sammeln. Wir müssen von den Abstiegsplätzen weg, danach können wir dann den Jungen ihre Einsätze geben“, erklärte Schwarz sein Ziel für die Rückrunde 2019.