SV Großpetersdorf gerüstet für den Aufstiegskampf

So wirklich wollte man in Großpetersdorf sein erstes Testspiel nicht überbewerten. Es ging gegen den SV Neuberg, der am vergangenen Samstag mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte.

So gewannen die Großpetersdorfer mit dem gebürtigen Neuberger Andi Konrad als Cheftrainer mit 2:1 und SVG-Obmann Harald Schneller resümierte so: „Wir waren das erste Mal wieder so richtig zusammen und bei Neuberg fehlten viele Kicker. Einfach ein klassisches Testspiel.“

Mit dabei war beim 1. Klasse Süd-Dritten mit Valentin Gabriel auch der erste Winter-Zugang 2022. Der Offensiv-Allrounder, der bei der AKA Burgenland kickte und zuletzt in Kohfidisch mit einem Achillessehnenriss zu kämpfen hatte, soll das Offensivspiel beleben. Weil Gabriel sehr variabel einsetzbar ist, könnte eine der Angriffspositionen schon für ihn reserviert sein.

Defensive Verstärkung für offensive Ziele: Levente Tiba kommt zum SVG. Foto: Patrick Bauer

Ähnliches gilt für den zweiten Zugang, wenngleich auch mit defensiverem Ansatz. Der knapp 24-jährige Ungar Levente Tiba schließt sich den Großpetersdorfern an und wusste gleich zu gefallen.

„Ein sehr guter Fußballer“, lobte auch Oberhaupt Schneller, der ergänzte: „Wir hatten in der Defensive Handlungsbedarf, auch weil verletzungsbedingt einige Unklarheiten bleiben.“

Gerne hätte man zwar einen einheimischen Kicker verpflichtet, was im Winter nicht zu realisieren war. So holte man Tiba, der schon in Gols spielte und zuletzt in seiner ungarischen Heimat unterwegs war. Passieren wird beim SVG transfertechnisch nichts mehr. Man sieht sich gerüstet für den Aufstiegskampf mit Unterschützen, Kukmirn und Goberling.