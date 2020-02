Die 1:8-Niederlage in der vergangenen Woche gegen den Burgenlandligisten aus Güssing war die bereits vierte in dieser Vorbereitung für den SV Kukmirn. Die Gründe sind für Trainer Martin Omischl schnell klar: „Bei uns sind rund 40 Prozent der Spieler einfach nicht komplett fit. Es sind sehr viele verletzt.“ Torjäger Marcel Pani konnte in diesem Frühjahr aufgrund einer Verletzung an der Hand noch nicht eine Einheit mitmachen. Auch Neuzugang Markus Kriegl, der seinen Trainer bis dato klar überzeugte, muss wegen einer Hüftverletzung pausieren. „Er fehlt leider, aber er gibt immer alles. An dem werden wir noch richtig viel Freude haben, Markus ist ein richtiges ‚Viech‘“, lobte Omischl seinen Steirer.

Auch Stevica Zganec muss nun wohl pausieren, das hat aber andere Gründe, wie Omischl verriet: „Er bekommt eine Pause, sonst wird er nie richtig fit.“ Der Defensiv-Routinier soll sich etwas schonen, um für die Meisterschaft in Top-Form zu kommen.

Zwei Testspiele warten zum Abschluss noch

Auch für Pressesprecher Franz Hütter ist es nun an der Zeit, in den nächsten Testspielen das wahre Gesicht der Mannschaft zu sehen. „Wir müssen langsam unsere Formkurve finden. Vielleicht wählten wir auch die falschen, weil zu starke Testspielgegner. Gegen Hochart und Mogersdorf müssen wir jetzt aber gewinnen. Dann kehrt endlich wieder positive Stimmung ein“, erklärte Hütter.

Mit Neuzugang Markus Kriegl und Rückkehrer Andreas Pelzmann zeigte sich Hütter zufrieden: „Sie passen gut in unsere Mannschaft rein.“