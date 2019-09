Nach dem Schlusspfiff fehlten den Kukmirnern die Worte. Gerade eben ging die Mannschaft mit 0:7 in einem Heimspiel gegen Aufsteiger Welgersdorf unter und hatte gar noch Glück, dass Torhüter Jaka Safar ein noch schlimmeres Debakel aufgrund starker Leistung verhinderte. „Wenn der beste Mann der Goalie ist, sagt das auch schon alles. Das hatte etwas von einer Hinrichtung. Wir sind im Derby gegen Kaltenbrunn zuletzt im Kreis gelaufen und jetzt schon wieder“, ärgerte sich Pressesprecher Franz Hütter über die Leistung. „Wenn das 3:12 für Welgersdorf ausgeht, dann können wir auch nichts machen“, schoss Hütter nach.

„Hoffe, der Vorstand überlegt sich etwas“

Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen kam in Kukmirn kein einziger mehr dazu. In der Vorwoche unterlag man im Derby trotz fast 60-minütiger Überzahl. „Mit dieser Elf, wenn sie auch dementsprechend trainiert und sich nicht mit anderen Dingen befasst, dann spielt sie um das obere Drittel mit“, erklärte Hütter gegenüber der BVZ. Angesprochen auf die „gewissen Dinge“, blieb Hütter aber kryptisch: „Ich hoffe, der Vorstand überlegt sich etwas, es wird sicher Gespräche geben.“

Am Leistungsvermögen der Einzelspieler kann es nicht liegen, denn die Mannschaft ist schon durch sechs gute kroatische Legionäre verstärkt und auch Spieler wie die Scholz-Brüder haben ihre Klasse schon in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Nun geht es darum, sein Potenzial wieder abzurufen. Am besten schon in Loipersdorf, wo aus SVK-Sicht Wiedergutmachung angesagt ist.