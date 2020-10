Vor fast genau einem Jahr stand der SV Kukmirn in einer vergleichbaren Situation. Die Ergebnisse unter Spielertrainer Stevica Zganec passten nicht, Rudi Hoanzl musste bei seinem Heimatverein übernehmen. Fast auf die Woche genau, ein Jahr später, dasselbe Bild. Die eigentlich talentierten Kukmirner Elf bringt ihre PS einfach nicht auf den Platz, der Verein und Martin Omischl trennten sich, „Figaro“ übernahm.

„Streicheln, streicheln, streicheln“ als Devise

Nach nur einem geleiteten Training unterlagen die Kukmirner auf heimischer Anlage gegen Oberdorf mit 2:7. Der Trainereffekt blieb aus. „Es hat sich leider nichts geändert, wir sind körperlich nicht auf der Höhe. Die Luft ist aktuell draußen“, sagte Neo-Chef Hoanzl. Während die ersten 45 Minuten meist passabel sind, bricht der SVK nach Seitenwechsel phasenweise komplett ein. Eine Erklärung hat Hoanzl dafür noch keine: „Entweder ist es im Kopf oder in den Füßen. Ich kann das Training jetzt nicht erhöhen, sondern muss die Jungs jetzt streicheln, streicheln, streicheln.“

Aufrichten und positive Worte, anstatt zu jammern, so will Hoanzl seinen Heimatverein wieder auf Vordermann bringen. Es ist längst nicht das erste Mal, dass der „Figaro“ als Feuerwehrmann zur Stelle ist. „Ich glaube, ich bin schon zum zehnten Mal hier Trainer“, lachte der Kukmirner. Eigentlich wollte der Verein um die vorderen Plätze mitspielen, aktuell ist nach sechs Punkte aus sieben Spielen das genaue Gegenteil der Fall. In zwei Wochen ist der SVK spielfrei, dort soll es laut Hoanzl zur Sache gehen: „Ich werde dort einen Konditionstest ansetzen, das muss jetzt einfach sein.“