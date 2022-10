SV Welgersdorf: „Wir ziehen durch“

Werbung

WELGERSDORF - GOBERLING, SAMSTAG, 16.30 UHR

Ein Spiel noch, dann kann der SV Welgersdorf einen Haken unter eine verpatzte Hinrunde machen. Erst fünf Punkte stehen auf der Habenseite und aktuell ziert man auch Tabellenende der Liga. Viele unglückliche Spielverläufe und Verletzungssorgen prägten dabei das Bild. Auch einen Trainerwechsel – Csaba Mitterstiller musste gehen – hat man schon hinter sich.

„Wir ziehen jetzt aber durch“, sagte Pressesprecher Dietmar Kaiser und meinte damit den Abschluss gegen Goberling. Über den Winter könnte dann personell einiges passieren, auch um in der Liga zu bleiben. Diese Sorgen hat Goberling nicht. Viel eher will man die 20-Punkte-Marke knacken. „Das wäre ein schönes Geschenk“, so Sektionsleiter Rainer Hotwagner.