Tölly ist der neue starke Mann beim SKU

Turbulente Tage durchlebte zuletzt der SK Unterschützen. Dem Pokalsieg gegen Rotenturm am Donnerstag folgte die überraschende Verkündung eines Trainerwechsels am Freitag. Der Verein beendete Zusammenarbeit mit dem Trainergespann um Christoph Kuh und Marcel Frühwirth und installierte stattdessen Patrick Tölly als neuen Chefcoach. In einer Aussendung bedankten sich die Verantwortlichen noch einmal beim bisherigen Trainerduo für ihren Einsatz, der dem SKU viele unvergessliche Momente und Siege bescherte.

Mit dem Engagement von Patrick Tölly gelang der Vereinsführung ein absoluter Coup und die Verpflichtung eines begehrten Trainertalents, das sich trotz seines Alters von 26 Jahren im südburgenländischen Fußball bereits einen Namen gemacht hat. Neben zahlreichen Erfolgen diverser Jugendmannschaften trägt vor allem auch der Oberwarter Aufstieg in die Regionalliga Ost die Handschrift von Tölly.

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Dass der junge Coach jetzt seine Zelte in der 1. Klasse aufschlägt, ist unter anderem seiner privaten Verbundenheit mit Unterschützen zu verdanken. „Ich wohne zwei Kilometer vom Sportplatz entfernt, habe hier das Fußball spielen gelernt und nie den Kontakt zum Verein verloren“, sagte Tölly, um anzufügen: „Deshalb war auch keine lange Eingewöhnungszeit nötig.“ Bereits am Sonntag stand der Neo-Trainer in Zuberbach an der Seitenlinie und coachte seine Mannschaft zu einem 3:2-Sieg.

Die erste Feuerprobe wartet jedoch am kommenden Samstag mit dem Gang zum ASK Oberdorf, wo im Duell zweier Spitzenteams der Herbstmeistertitel ausgespielt wird.