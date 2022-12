Top-Transfers für Welgersdorf

Werbung

Zum Jahresende konnte der SV Welgersdorf noch zwei echte Transfer-Knaller präsentieren: Zoltan Jozsi und Laszlo Sütö unterschrieben für die zweite Saisonhälfte beim Tabellenschlusslicht der 1. Klasse Süd. Beide sind im Süden keine unbekannten Spieler. Sütö hat jahrelange Erfahrung in der Burgenlandliga, war sportlich einst auch in der ersten ungarischen Liga tätig und spielte dort unter anderem für Vereine wie MTK Budapest und Vasas FC.

Auch in Markt Allhau oder beim SV Oberwart erwarb sich der Innenverteidiger einen ausgezeichneten Ruf, war ständig Führungsspieler und beim UFC zudem lange Kapitän. Ähnlich verhält es sich auch mit Offensivmann Zoltan Jozsi, der bereits bei den Welgersdorfern spielte, und nun neue Power in die Offensive bringen soll. Trainer Ewald Bogendorfer erhoffte sich jedenfalls viel von seinen Neo-Schützlingen: „Ich freue mich sehr darauf, beide kennenzulernen. Aufgrund des Rufes von Sütö und Jozsi erwarte ich mir allerdings auch einiges. Ich bin definitiv davon überzeugt, dass wir uns mit den Verpflichtungen sehr gut verstärkt haben.“ Damit das Team den 1. Klasse-Klassenerhalt schafft, braucht es eine echte Einheit und wenige personelle Ausfälle. „Da werden wir sehr vorsichtig sein und auch erst im Februar richtig ins Mannschaftstraining einsteigen“, so Bogendorfer. Fest steht aber jetzt schon: Mit dem SV Welgersdorf wird im Frühjahr wieder zu rechnen sein.