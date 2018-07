Neuhaus am Klausenbach hatte bereits früh die Transfertätigkeiten für die kommende Herbstsaison abgeschlossen. Mit Stefan Zieger und Filip Dukanovic sollten zwei Puzzleteile den Kader komplettieren. Besonders der Kroate Dukanovic, der in 113 Spielen 119 Tore in der Steiermark erzielte, war ein Top-Transfer.

„Hof überwies einen Tag später das Geld“

Zusätzlich zur Tor-Garantie sollte der Kroate auch noch günstig wechseln können. „Ich habe ihn über den Paragraf am 19. Juli eingegeben. Da kam dann 300 Euro heraus und das haben wir dann so gemacht. Hof hat einen Tag später alles zurücküberwiesen und Protest eingelegt“, erklärt Sektionsleiter Stephan Knapp. Doch wie kann der steirische Verein sich hier wehren? Filip Dukanovic unterzeichnete anscheinend zuvor einen Vertrag für zwei Jahre in Hof. Dort stand geschrieben, dass er um 2.500 Euro wechseln darf. So kam das Ganze vorige Woche vor den Straf- und Meldeausschuss (STRUMA) des steirischen Fußballverbandes und dieser stellte den Vertrag zwischen Dukanovic und Hof über den Paragrafen.

„Der BFVmeinte, wir könnten vor Gericht gehen und werden wohl Recht bekommen. Aber wer weiß, wie lange das dauert“, erklärte Knapp. So einigte sich der Klub am Samstag mit Hof auf eine Variante, die laut Sektionsleiter Knapp „für beide Vereine passt“. Jetzt kommt Dukanovic auf Leihbasis für dieses Jahr, die Neuhauser können ihn aber nächstes Jahr fix verpflichten. Die vollen 2.500 Euro wurden es nicht, sondern „eine Summe in der Mitte“. Außerdem muss der nächste Verein von Filip Dukanovic die Summe, die Neuhaus draufzahlt, jetzt ebenfalls für den Kroaten begleichen.