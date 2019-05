Nicht mehr lange, ehe die Karten für die kommende Saison neu gemischt werden und es hat den Anschein als mache der ASV Gemeinde Tobaj ernst. Mit Nikola Golenja kommt ein Legionär aus Eltendorf, der seine Klasse bereits überall bewiesen hat. „Wir sind irrsinnig stolz auf diesen Transfer! Natürlich erhoffen wir uns eine Menge von Nikola. Er soll unsere Offensive beleben. Wir wollen uns von allen Abstiegssorgen befreien“, sagte der Sportliche Leiter Lukas Spirk.

Nun gilt es die Hausaufgaben zu erledigen, denn trotz Sieg in St. Martin ist es noch nicht fix, dass man auch in der kommenden Saison in der 1. Klasse vertreten sein wird. „Er kommt auch, wenn der schlimmste Fall eintreten sollte und wir runter müssen“, erklärte Trainer Georg Novak. „Wir haben sehr viele junge Spieler die auch toll kicken, aber man merkt ab und zu die Verunsicherung. Wir wollen ein paar erfahrene Führungsspieler installieren, die sie an der Hand nehmen“, führte Novak weiter aus.

Doch es geht noch weiter: In den nächsten Wochen werden noch drei weitere Spieler ihren Weg auf den Sportplatz in Deutsch Tschantschendorf finden, wie Spirk der BVZ verriet: „Es wird ein kleiner Umbruch passieren. Auch die anderen drei Spieler werden für Aufsehen sorgen.“ Das Ziel für die kommende Saison soll im ersten Tabellendrittel liegen.

Verlassen wird den Verein wohl Stürmer Matija Kolar, den es laut Gerüchten in Richtung Edelserpentin ziehen wird. Dennoch spielte Kolar eine Rolle im Golenja-Transfer. „Nikola hat sich vor der Unterschrift mit Matija unterhalten. Er hat ihm bestätigt, dass wir ein korrekter Verein sind, das war Nikola wichtig“, erklärte Lukas Spirk den Vorgang weiter. Ob Georg Novak als Trainer erhalten bleibt, ist laut seinen eigenen Aussagen noch nicht fix: „Wir reden nach der Saison.“

Die Anzeichen sind aber positiv, dass er auch in der kommenden Spielzeit den Verein trainieren wird: „Es ist schön, dass so viele Einheimische beim Training sind. Das macht mir echt sehr viel Spaß.“