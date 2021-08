In diesem Sommer kehrte der ehemalige FC Südburgenland-Cheftrainer Rene Mahlknecht wieder zum SC Bad Tatzmannsdorf zurück. Dass es nicht die einfachste Saison werden wird, war dabei fast klar. Am Transfermarkt hat man sich vor allem mit jungen Spielern verstärkt. „Ich wollte da keinen 30-jährigen Kroaten“, erklärte Mahlknecht gegenüber der BVZ. Beim Auftaktspiel lagen seine Jungs recht früh mit 0:2 zurück, konnten schlussendlich jedoch noch ein 2:2 erkämpfen. „Von der Moral her war das Match von uns ganz super“, lobte Mahlknecht.

Verletzungen schaffen erste Sorgenfalten

Es war ein Spiel, dass durch viele Karten und Verletzungen geprägt war. Der eingewechselte Manuel Klein musste früh raus und nachdem sich auch Jakob Simon und Dominik Radakovits während des Spiels verletzten, blieb nach einem taktischen Tausch in der ersten Halbzeit keine Wechselmöglichkeit mehr über. „Wir haben dann zehn gegen zehn zu Ende gespielt“, erklärte Mahlknecht, nachdem St. Michael-Torhüter Marko Kavac eine Rote sah.

Während Radakovits und Simon wohl am kommenden Wochenende wieder fit werden, steht bei Manuel Klein womöglich eine längere Pause bevor. „Er braucht einen MRT-Termin, das sieht mit dem Knie auf jeden Fall nicht sehr gut aus“, haderte der Trainer.

Für Mahlknecht selbst war die Partie übrigens auch frühzeitig zu Ende. Der Trainer sah in der 92. Minute seine zweite Gelbe Karte und musste dann von der Betreuerbank. „Ich wollte den Ball holen und habe für das Verlassen der Coachingzone meine zweite Gelbe Karte bekommen“, konnte Mahlknecht nach dem Spiel über seinen Ausschluss schon wieder darüber lachen.