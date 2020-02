Mit einem 2:1-Sieg über Ollersdorf startete die Mannschaft von Trainer Raimund Radakovits zuletzt erst überraschend spät in seine Testspielreihe. Eine Auszeit nach der starken Hinrunde war aber angebracht, auch um sich wieder zu sammeln. In der vergangenen Woche hielten die St. Michaeler Kicker dafür ein Mini-Trainingslager auf dem eigenen Platz ab. „Die Verhältnisse draußen sind viel besser als sonst um diese Zeit“, freute sich der Sportliche Leiter Rudolf Kopitar.

Fünf Spieler fehlten beim ersten Testspiel

Auch wenn mit Matthias Schils, Tadej Stiplosek, Filip Hanzic, Jan Peischl und Neuzugang Josef Jani noch fünf Spieler fehlten, konnte gleich ein Premierenerfolg 2020 geholt werden. „Wir können nach dem ersten Spiel aber noch nichts sagen. Es fehlten so viele Leute. Zumindest bei den letzten beiden Testspielen wollen wir aber mit dem kompletten Kader spielen“, fasste Kopitar die aktuelle Lage zusammen. Sonst sei er aber mit dem bisherigen Verlauf größtenteils zufrieden.

„Wir wollen in der Spitzengruppe sein“

Die Ziele für das Frühjahr bleiben nach der starken Hinrunde aber durchaus hochgesteckt. Gedanken an einen etwaigen Aufstieg verschwendet Kopitar dabei keine: „Davon sind wir noch lange weg, dass wir über so etwas reden könnten.“ Dennoch fühlt sich der Verein ungemein wohl in den Top fünf der Liga. „Es wird weiter nur von Spiel zu Spiel geschaut. Idealerweise spielen wir dann eine ähnlich gute Rolle wie im letzten Herbst. Klar ist, dass wir in der Spitzengruppe bleiben wollen.“