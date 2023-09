Unterschützen fand daheim zurück in die Spur

Unterschützen – Bad Tatzmannsdorf 2:1. Der SKU entschied das Spitzenspiel der Runde für sich und bleibt damit auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze! In einem rassigen Derby gegen Bad Tatzmannsdorf geriet die Kuh-Elf nach einer Standardsituation früh in Rückstand, hatte aber durch Bruno Bogovic die umgehende Antwort parat. In Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Unterschützen – Emir Garibovic nutzte einen Fehler in der Gäste-Hintermannschaft und erzielte den entscheidenden Treffer. Dass die Schlussoffensive der Kurstädter fruchtlos blieb, stieß Gäste-Kapitän Patrick Bürger sauer auf: „Ein Unentschieden wäre sicher gerecht gewesen.“ SKU-Coach Christoph Kuh freute sich dagegen über die drei Punkte: „Eine große Erleichterung nach den vergangenen zwei Heimniederlagen.“

Zuberbach – Schlaining 4:2. Zuberbach und Schlaining trafen am Sonntag zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder in einem Meisterschaftsspiel aufeinander. In einer intensiv geführten Partie setzte sich der SVZ schlussendlich durch und verteidigte so seine Tabellenführung. Andras Varga stellte die Weichen mit einem Doppelpack früh auf Heimsieg, doch die Gäste aus Schlaining steckten nicht zurück und kamen nach Seitenwechsel zum Ausgleich. In der Schlussphase machte die individuelle Qualität in der Zuberbacher Offensive den Unterschied. Zunächst traf Bence Pergel, ehe Balazs Imre den 4:2-Endstand fixierte. „Es war ein Duell auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für uns“, freute sich SVZ-Funktionär Klaus Brandstätter. Der ASK Schlaining lieferte erneut keine schlechte Vorstellung ab, muss aber weiter auf den Befreiungsschlag warten. Der Sportliche Leiter Klaus Arth: „Der Knoten sollte endlich platzen, denn Woche für Woche sterben wir in Schönheit.“

Neuhaus – Wiesfleck 2:2. Auch im zweiten Spiel unter Trainer Josef Unger kam der USV Neuhaus nicht über ein Remis hinaus. Dabei fand die Heimmannschaft gegen Wiesfleck gut in die Partie. Tore von Andraz Sorko und Mitja Semen ergaben eine 2:0-Führung zur Pause. Nach Seitenwechsel kam allerdings der SC Wiesfleck auf und konnte verkürzen. In der Schlussphase gelang trotz Unterzahl dann gar noch das 2:2. „Mit diesem Spielverlauf wohl ein gerechtes Unentschieden“, kommentierte Wiesflecks Trainer Rene Mahlknecht die Partie. Im Neuhauser Lager ärgerte sich hingegen der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „In der Schlussphase haben wir den Sieg hergeschenkt.“

Oberdorf – Kemeten 3:0. Seit sechs Spielen ungeschlagen und somit weiter ganz nah an der Tabellenspitze bleibt der ASK Oberdorf! Stefan Halper und Co. ließen im Derby dem ersatzgeschwächten SC Kemeten keine Chance und fuhren einen ungefährdeten Heimsieg ein. Die Gäste hielten kämpferisch gut dagegen, konnten die sichere Defensive der Oberdorfer allerdings nie in Bedrängnis bringen. Trotzdem blieb die Führung der Heimischen mit nur einem Tor Unterschied bis spät in die Partie knapp, ehe der eingewechselte Matthias Wagner per Assist und eigenem Treffer für die Entscheidung sorgte. „Wir haben nichts zugelassen und souverän gewonnen“, meinte Oberdorfs Sektionsleiter Wolfgang Halper. In Kemeten betrachtete der Sportliche Leiter Gerald Halper das Spiel mit gemischten Gefühlen: „Kämpferisch nicht schlecht, aber wenn die Null länger steht, ist vielleicht sogar ein Punkt drin.“

Goberling – Deutsch Kaltenbrunn 3:2. Der ASK Goberling setzte sich auch gegen Deutsch Kaltenbrunn durch und feierte den vierten Sieg in Serie. Zur Halbzeit hätten am Goberlinger Sportplatz wohl nur wenige mit diesem Ausgang gerechnet, denn die Gäste führten mit 0:2 und hatten das Spiel voll unter Griff. Bis zu einem Durchhänger nach der Pause, wie Trainer Martin Omischl erklärte: „Da wurden wir leichtsinnig und haben eine tote Mannschaft wieder zum Leben erweckt.“ Der ASK Goberling nutzte die Löcher im Kaltenbrunner Defensivverbund eiskalt, schlug innerhalb von zwölf Minuten gleich dreifach zu und drehte so die Partie. Obmann Martin Engelmeyer freute sich: „Aktuell haben wir einfach einen Lauf.“

Heiligenbrunn – Markt Neuhodis 4:2. Der SV Heiligenbrunn ist in der 1. Klasse angekommen! Nach dem Erfolg in der Vorwoche gegen Schlaining besiegte die Mannschaft von Trainer Mathias Kedl nun auch Markt Neuhodis. Im Aufeinandertreffen mit dem ASK erwischten die Hausherren den besseren Start und gingen durch Simon Achilles in Führung, konnten sich aber nicht absetzen. „Wir hätten höher führen müssen, das war teilweise nachlässig“, erklärte Sektionsleiter Thomas Kedl. So kämpften sich die Gäste zurück in die Partie, glichen aus und hielten die Begegnung lange offen. Erst in der Nachspielzeit fixierte der SVH mit zwei späten Toren den Heimerfolg. Markt Neuhodis-Sektionsleiter Andreas Horvath haderte: „Ein Punkt wäre möglich gewesen.“

Jabing – Loipersdorf 0:2. Weder die vielen Verletzungen der vergangenen Woche, noch eine verbesserte Jabinger Mannschaft konnten den SC Loipersdorf-Kitzladen aus dem Tritt bringen. Die Novakovits-Elf präsentierte sich in Jabing erneut kollektiv stark und entschied das Spiel mit zwei Treffern bereits in der ersten Halbzeit für sich. „Die erste Hälfte haben wir verschlafen, danach waren wir viel besser im Spiel“, erklärte Jabings Obmann Christian Gansfuss. Die Leistungssteigerung nach der Pause brachte den Hausherren zwei Treffer ans Aluminium ein, allerdings keine Tore. So entführte der SCL drei Zähler und setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Sektionsleiter Roland Szander: „Ich bin voll zufrieden und kann den Jungs maximal die Chancenauswertung vorwerfen.“

Statistik

SK Unterschützen – SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf 2:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (4.) Grgic, 1:1 (7.) Bogovic, 2:1 (57.) Garibovic. Reserve: 6:0 (Loppitsch 2, Manuel Grabenhofer 2, Ritter, Csekits). SR: Wandl.- Dampfkessel-Arena, 300.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray, Eberhardt (82. Markus); Gerencser, Toth; Helmig, Szabo (66. Kaippel), Garibovic; Bogovic.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Vokshi, Cecura, Mahmood, Philipp Bürger; Mohac, Simon; Wenzel, Puretic, Grgic; Patrick Bürger.

SV „Die Allee“ Zuberbach – ASK Schlaining 4:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (14.) Varga, 2:0 (34.) Varga, 2:1 (51.) Kovacs, 2:2 (64.) Alfarwan, 3:2 (84.) Pergel, 4:2 (88.) Imre. Reserve: 4:4 (Kwetina 2, Tomashevskyi, Schimmer; Pock 3, Draxler). SR: Kern.- Zuberbach, 220.

Zuberbach: Molnar; Szalay, Leitold, Tuba, Czibor; Czene, Kuroli (77. Imre), Nemeth, Horvath (90. Kwetina); Pergel, Varga (54. Virag).

Schlaining: Bögöly; Postmann, Dzaferovic, Csebits, Schwarz; Crnovic, Putz, Mamic; Felegyhazi (68. Hodzic), Kovacs, Alfarwan (83. Nyari).

USV Raika Neuhaus am Klausenbach – SC Wiesfleck 2:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (12.) Sorko, 2:0 (38.) Semen, 2:1 (51., Elfmeter) Siman, 2:2 (85.) Levec. Gelb-Rote Karte: Rene Mahlknecht (75., Kritik). Reserve: 4:0 (Rene Zieger 2, Patrick Wolf, Happer). SR: Prenner.- Neuhaus, 100.

Neuhaus: Rosker; Weber, Prahic, Fischer, Meitz; Unger, Karnet; Simon, Wolf (46. Zieger), Semen; Sorko.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Siman, Mahlknecht, Kirnbauer; Nemejc (57. Zingl), Pinoza, Vrandedic; Levec, Hettlinger, Kasza.

ASK Oberdorf – SC „H+P“ Kemeten 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (18.) Merlin, 2:0 (78.) Kovacic, 3:0 (94.) Matthias Wagner. Reserve: 7:0 (Lukas Wagner, Pelzmann, Nikolaus Halper, Florian Halper, Fassl, Konrath, Helmer). SR: Orman.- Oberdorf, 160.

Oberdorf: Martin Wagner; Michael Halper (88. Lorenz), Novoselec, Kovacic, Kralj; Stefan Halper, Tuider (88. Oswald); Holpfer (64. Matthias Wagner), Maxi Halper (81. Nikolaus Halper); Jakopec (81. Florian Halper), Merlin.

Kemeten: Goger; Erkinger, Kiss, Stampfel, Hochwarter; Kizlin; Philipp Goger, Pausackerl, Lukas Pieler, Simon Pieler (69. Marco Pieler); Putz (79. Antos).

ASK Skoda Simon Goberling – SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn 3:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (10.) Rozmaric, 0:2 (38.) Fabricio, 1:2 (50.) Mikovits, 2:2 (52.) Avdibasic, 3:2 (62.) Avdibasic. Reserve: 3:1 (Julian Schranz 2, Thorsten Schranz; Schnecker). SR: Lidy.- Goberling, 120.

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Nagy, Neudecker; Mikovits (86. Muharemovic), Ifkovits (64. Kuh); Kalchbrenner, Kappel, Bubnjevic; Avdibasic (90. Glatz).

Deutsch Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan, Prahic, Jens Koch (77. Jonas Koch), Berger; Fuchs, Bauer; Baumgartner, Rozmaric (56. Töltl); Preiner, Fabricio.

SV Heiligenbrunn – ASK Markt Neuhodis 4:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (27.) Simon, 1:1 (65.) Daniel Horvath, 2:1 (67.) Seybold, 2:2 (78.) Daniel Horvath, 3:2 (94.) Seybold, 4:2 (95.) Reichl. Reserve: 1:1 (Pelzmann; Radits). SR: Dinic.- Heiligenbrunn, 135.

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Laszlo, Stettner, Szabo, Strobl; Kraller (76. Julian Hamr), Marcec, Kristofic; Achilles, Vurusic (68. Reichl), Seybold.

Markt Neuhodis: Baliko; Wagner, Dorner, Havasi, Steinreiber; Varga, Dobrovits; Werderitsch, Tamas, Horvath; Vittman (82. Liszt).

ASK Automobile Simon Jabing – SC Loipersdorf-Kitzladen 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (15.) Benedek, 0:2 (40.) Skrbin. Reserve: abgesagt. SR: Lang.- Pinka Arena, 100.

Jabing: Toth; Turk, Hupfer, Bogad, Graf (70. Haselpacher); Ljubek, Ceka; Shala (79. Sudic), Kamper (63. Deutsch), Bakek; Vucic.

Loipersdorf: Ringbauer; Niklas Glatz, Hornung, Skrbin, Neubauer; König (87. Feitl), Manuel Glatz, Böhm, Weber (91. Heinrer); Sandor, Benedek (79. Ried).