Unterschützen ist unmittelbar vor Oberdorf Herbstmeister

Oberdorf – Unterschützen 0:0. Mit großer Spannung wurde das Schlagerspiel der 13. Runde erwartet, in dem sich der ASK Oberdorf und der SK Unterschützen im direkten Duell um den Herbstmeistertitel matchten. Auch wenn die Tore fehlten, wurde das Spiel den hohen Erwartungen gerecht. Auf tiefem Platz entwickelte sich eine packende Begegnung, in der sich die Vincetic-Elf zu Beginn zurückzog und den Gästen aus Unterschützen das Feld überließ. Diese kamen allerdings nur selten gefährlich vor das Tor der Oberdorfer. Nach dem Seitenwechsel wurde die Heimmannschaft mutiger und übernahm Stück für Stück die Kontrolle über das Spiel. Die Offensivbemühungen der Oberdorfer gipfelten in einem Stangenschuss von Filip Merlin, doch das Goldtor sollte an diesem Tag nicht fallen. So krönte sich der SKU mit hauchzartem Vorsprung zum Herbstmeister. „Gratulation an die Mannschaft, die Burschen haben sich das absolut verdient“, freute sich Neo-Trainer Patrick Tölly. Der denkbar knapp verpasste Meistertitel tat der guten Stimmung in Oberdorf keinen Abbruch. Sektionsleiter Wolfgang Halper: „Wir sind sehr glücklich mit der Leistung – jetzt im Spitzenspiel und auch über den ganzen Herbst.“

1. Klasse Süd 0:0 in Oberdorf - Unterschützen kürte sich zum Herbstmeister

Rene Wagner (l.) hütet für Unterschützen das Tor, sein Cousin Martin Wagner für Oberdorf - nach dem letzten Spiel hatten beide aufgrund einer starken Herbstsaison Grund zur Freude. Foto: Herbert Kolonovits

Deutsch Kaltenbrunn – Bad Tatzmannsdorf 3:1. Die zuletzt gut aufgelegte Elf aus Bad Tatzmannsdorf strauchelte in Deutsch Kaltenbrunn und vergab so die große Chance auf den Herbstmeistertitel. In einer intensiv geführten Partie gingen die Kurstädter schnell durch einen Bürger-Kopfball in Führung, doch Fran Rozmaric hatte wenige Minuten später die passende Antwort parat. Daraufhin entwickelte sich ein hitziges Spiel, in dem die Zuseher anstatt klaren Torchancen viele Fouls und Rudelbildungen zu sehen bekamen. „Es war jedenfalls viel Härte im Spiel“, sagte SCBT-Trainer Ernst Bürger. Deutsch Kaltenbrunn verwertete schließlich einen schnellen Gegenstoß zum 2:1 und verteidigte in weiterer Folge konsequent – und stellte im Konter gar noch auf 3:1. „Jedenfalls ein gelungener Herbstabschluss für uns“, freute sich der Sportliche Leiter Jürgen Hütter.

Loipersdorf – Schlaining 1:2. Während sich die meisten Mannschaften nach einer langen Herbstsaison über die verdiente Pause freuen, hätte der ASK Schlaining wohl noch gerne weitergespielt. Die Elf von Trainer Attila Banfalvi holte in Loipersdorf-Kitzladen den fünften Sieg in Serie. Dabei hatten die Schlaininger das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite, denn der SCLK begann dominant und ging durch Marijo Sandor in Führung. „Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen und hätten die Partie früher entscheiden müssen“, ärgerte sich Loipersdorf-Sektionsleiter Roland Szander. Zur Pause stellten die Schlaininger um und brachten Klaus Arth aufs Feld – ein Wechsel, der sich auszahlen sollte, denn der Routinier traf nach seiner Einwechslung doppelt und drehte so das Spiel zugunsten seiner Mannschaft. „Insgesamt war es aber ehrlicherweise ein sehr glücklicher Sieg“, meinte Doppeltorschütze Arth, der in Schlaining eigentlich primär als Sportlicher Leiter fungiert. Großen Anteil am Sieg hatte auch Torwart Barnabas Bögöly, der in den Schlussminuten noch einen Elfmeter des SCLK entschärfte.

Jabing – Heiligenbrunn 0:5. Eine Herbstsaison zum Vergessen durchlebte der ASK Jabing – und auch der Abschluss gegen den SV Heiligenbrunn fiel dabei nicht aus der Reihe. Einmal mehr startete die Schwarz-Elf nicht schlecht in die Partie, fing sich dann allerdings ein einfaches Gegentor und kurz darauf eine Rote Karte. „Davor haben wir auch einen klaren Handelfmeter nicht zugesprochen bekommen“, haderte Obmann Christian Gansfuss, „es ist wieder einmal nichts zusammengelaufen.“ Spätestens nach dem Ausschluss von Philipp Pulay hatte der SVH das Spiel voll unter Kontrolle und steuerte einem souveränen Sieg entgegen. „Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr Übergewicht hatten wir“, zeigte sich Heiligenbrunns Sektionsleiter Thomas Kedl zufrieden mit der guten Leistung seiner Mannschaft, die sich auch im klaren 5:0-Endergebnis niederschlug. Mit den starken Vorstellungen gegen Ende der Hinrunde etablierte sich der SV Heiligenbrunn im Tabellenmittelfeld und hält in einer ausgeglichenen Klasse bei nur sieben Zählern Rückstand auf die Tabellenspitze.

Wetterbedingt abgesagt: Wiesfleck - Markt Neuhodis, Goberling - Zuberbach und Neuhaus - Kemeten (alle Spiele werden am kommenden Samstag, dem 11. November, nachgetragen).

Statistik

ASK Oberdorf – SK Unterschützen 0:0.- Reserve: 1:2 (Pelzmann; Schwarz, Heinrer). SR: Kazanci.- Oberdorf, 400.

Oberdorf: Martin Wagner; Kovacic, Michael Halper, Novoselec; Holpfer, Tuider, Stefan Halper, Kralj; Maxi Halper; Jakopec, Merlin.

Unterschützen: Rene Wagner; Kalcsics, Nemeth (78. Grabenhofer), Geschray, Ulreich; Artwohl, Kaippel (62. Stubits); Eberhardt (90. Csekits), Helmig, Bogovic; Garibovic.

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf 3:1 (1:1).-Torfolge: 0:1 (2.) Patrick Bürger, 1:1 (11.) Rozmaric, 2:1 (51.) Preiner, 3:1 (96.) Rozmaric. Reserve: 6:1 (Hütter 2, Zieserl 2, David Schnecker, Oswald; Alföldi). SR: Buchecker.- Dt. Kaltenbrunn, 100.

Dt. Kaltenbrunn: Ranogajec; Potzmann (85. Majczan), Prahic, Fuchs, Berger; Jens Koch (46. Steiner), Baumgartner, Preiner, Bauer; Rozmaric, Fabricio.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Simon (75. Alföldi), Muth, Cecura, Wenzel; Mahmood, Mohac; Vokshi (85. Hatvagner), Puretic, Grgic; Patrick Bürger.

SC Loipersdorf-Kitzladen – ASK Schlaining 1:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (20.) Sandor, 1:1 (75.) Arth, 1:2 (88., Elfmeter) Arth. Reserve: abgesagt. SR: Cvrljak.- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Palank; Neubauer, Skrbin, Hornung, Niklas Glatz; Manuel Glatz, Prenner; Sandor, Feitl (82. Darko), Weber (62. Höller); Benedek.

Schlaining: Bögöly; Lukas Postmann, Dzaferovic, Csebits, Thomas Postmann (46. Arth); Crnovic (85. Kuh), Putz; Kiss; Nyari, Alfarwan, Felegyhazi (85. Schuch).

ASK Automobile Simon Jabing – SV Heiligenbrunn 0:5 (0:3).- Torfolge: 0:1 (15.) Achilles Simon, 0:2 (29.) Achilles Simon, 0:3 (32.) Seybold, 0:4 (83.) Marcel Stettner, 0:5 (90.) Vurusic. Rote Karte: Pulay (28., Foul). Reserve: abgesagt. SR: Franz Kruisz.- Pinka Arena, 75.

Jabing: Toth (80. Reiger); Pulay, Benjamin Bogad, Turk, Shala (69. Sudic); Ljubek (46. Graf), Ceka; Videk (46. Yannick Bogad), Vucic (84. Brunner), Bakek; Hupfer.

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Kraller (84. Julian Hamr), Marcel Stettner, Kristofic (84. Kedl), Szabo; Marcec, Strobl (66. Herczeg); Laszlo (79. Dominik Stettner), Seybold, Achilles; Vurusic.