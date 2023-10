Unterschützen rang Zuberbach nieder

Zuberbach – Unterschützen 2:3. Im ersten Spiel unter Neo-Trainer Patrick Tölly konnte der SK Unterschützen auswärts in Zuberbach direkt drei Zähler einfahren. Beschwingt vom Cup-Erfolg gegen Rotenturm kamen die Unterschützer gut in die Partie und belohnten sich mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause für den engagierten Auftritt. „Vor allem in der ersten Halbzeit wurden die meisten Vorgaben gut umgesetzt“, zeigte sich Tölly bei seiner Premiere an der Seitenlinie zufrieden. Nach Seitenwechsel legten seine Kicker noch einen weiteren Treffer nach, ehe Zuberbach alles nach vorne warf und die Mehrfachbelastung beim SKU doch spürbar wurde. Die tolle kämpferische Leistung der Heimmannschaft brachte in der Endphase noch zwei Tore und somit Spannung in den Schlussminuten, zum Punktgewinn reichte es allerdings nicht mehr. Brisant: Für den SKU kommt es nun im letzten Spiel der Saison zum direkten Duell um die Winterkrone. Am Samstag gastiert die Tölly-Truppe in Oberdorf.

1. Klasse Süd Tölly ist der neue starke Mann beim SKU

Deutsch Kaltenbrunn – Oberdorf 0:3. Mit einer Glanzleistung in Deutsch Kaltenbrunn bestätigte der ASK Oberdorf seine aktuelle Top-Form. Von Beginn an ließ man überhaupt keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen und überrollte den SVDK förmlich. Dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel, war hauptsächlich einer gewissen Leichtsinnigkeit in der Oberdorfer Chancenauswertung geschuldet. „Spielerisch und taktisch waren wir aber auf einem ganz hohen Niveau“, freute sich Sektionsleiter Wolfgang Halper über den Auftritt. Auch Deutsch Kaltenbrunns Trainer Martin Omischl musste die Überlegenheit der Oberdorfer anerkennen und meinte fair: „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner verloren und waren dabei in Summe leider chancenlos.“

Bad Tatzmannsdorf – Loipersdorf 5:1. Der SCLK kam auswärts gegen toll aufspielende Bad Tatzmannsdorfer unter die Räder. Das erwartete Spitzenspiel auf Augenhöhe fand nur in den ersten 15 Minuten statt, denn in weiterer Folge kam der SCBT-Express richtig ins Rollen. Die Bürger-Elf erspielte sich Chance um Chance und nutzte diese zur 2:0-Führung. Auch vom Anschlusstreffer des SCLK ließen sich die Kurstädter nicht beirren und zogen weiterhin ihr Spiel auf. So ergab sich dann der deutliche 5:1-Endstand, wobei Patrick Bürger gleich dreimal traf. „Unterm Strich war Bad Tatzmannsdorf an diesem Tag einfach besser“, musste SCLK-Sektionsleiter Roland Szander eingestehen. Mit dem Sieg zog der SC Bad Tatzmannsdorf tabellarisch an den Loipersdorfern vorbei und wahrte die Chance auf die Winterkrone.

Schlaining – Wiesfleck 2:0. Vor 200 Zuschauern rang der ASK Schlaining die Gäste aus Wiesfleck nieder und hielt so seine Siegesserie am Leben. In einer kampfbetonten Partie dauerte es 64 Minuten bis zum ersten Tor – Adrian Kovacs verwandelte einen Foulelfmeter für Schlaining souverän. „Eigentlich war klar, dass das erste Tor entscheidend sein würde“, sagte Schlainings Sportlicher Leiter Klaus Arth. Den Schwung des Führungstreffers nutzte seine Mannschaft gleich, um wenig später auf 2:0 zu erhöhen. Die Wiesflecker bemühten sich zwar um den Anschluss, machten sich aber mit einer Vielzahl an unpräzisen Abspielen das Leben schwer. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für die Schlaininger“, sagte SCW-Trainer Rene Mahlknecht.

Markt Neuhodis – Neuhaus 2:2. Erneut verhinderten zwei ganz späte Tore einen vollen Erfolg des USV Neuhaus. In Markt Neuhodis hatte die Unger-Truppe nach einem Sorko-Doppelpack das Spiel eigentlich unter Kontrolle – dann der späte Schock. In der 90. Minute verkürzte Lukas Werderitsch, bevor Daniel Horvath in der Nachspielzeit sogar noch der Ausgleichstreffer gelang. „Am Ende haben wir wirklich alles nach vorne geworfen und wurden dafür belohnt“, jubelte Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath über das Unentschieden. Ganz anders die Stimmung im Neuhaus-Lager, wo der Sportliche Leiter Stephan Knapp enorm wichtigen Punkten nachtrauerte: „Es ist wie verhext, das Spiel war eigentlich schon so gut wie gewonnen.“

Kemeten – Jabing 4:0. Einen relativ ungefährdeten Heimsieg feierte der SC Kemeten gegen krisengebeutelte Jabinger. Letztere traten trotz der tristen Tabellensituation couragiert auf und hielten die Partie zumindest in der ersten Halbzeit offen. „Vor der Pause waren wir beinahe gleichwertig“, war Obmann Christian Gansfuss bemüht, den Blick auf das Positive zu richten. Nichtsdestotrotz ging der SCK im Verlauf der ersten Hälfte in Führung und setzte sich nach dem Seitenwechsel entscheidend ab. Treffer von Sandro Kizlin, Stjepan Kokot und Lukas Pieler ließen die Fans der Erhart-Elf jubeln. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste insgesamt nur wenig entgegenzusetzen, wie Kemetens Sportlicher Leiter Gerald Halper berichtete: „Wir waren teils fahrlässig mit unseren Chancen, sonst wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen.“

Heiligenbrunn – Goberling 5:1. Der SV Heiligenbrunn setzte im Aufeinandertreffen mit Goberling seine jüngste Serie an guten Vorstellungen fort und konnte mit den drei Zählern endgültig den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen. Die Gäste aus Goberling gingen durch Tarik Avdibasic in Führung und hielten den Vorteil bis zum umstrittenen Ausgleichstreffer kurz vor der Pause, der in Folge massiver Reklamationen der Goberlinger auch eine Rote Karte für Keeper David Szakaly nach sich zog. „Das war sicher der Knackpunkt im Spiel“, sagte SVH-Sektionsleiter Thomas Kedl, denn im weiteren Verlauf ließ seine Mannschaft nichts anbrennen und stellte innerhalb von 20 Minuten den 5:1-Endstand her. Goberlings Obmann Martin Engelmeyer haderte vor allem mit den Schiedsrichterentscheidungen um den Ausgleichstreffer und Ausschluss: „Die Szene war von den Unparteiischen sicher falsch beurteilt und leider absolut spielentscheidend.“

Statistik

SV „Die Allee“ Zuberbach – SK Unterschützen 2:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (43.) Eberhardt, 0:2 (45.) Markus Nemeth, 0:3 (60.) Bogovic, 1:3 (74.) Farkas, 2:3 (95.) Pergel. Reserve: 1:6 (Jaber; Matthias Guger 2, Heinrer, Brunner Szabo, Manuel Grabenhofer, Paul Schwarz). SR: Flasch.- Zuberbach, 200.

Zuberbach: Molnar; Gager (65. Farkas), Leitold (46. Kuroli), Czibor, Szalay; Czene, Imre, Nemeth, Horvath; Pergel, Varga.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics (92. Grabenhofer), Nemeth, Geschray, Ulreich; Artwohl, Eberhardt (76. Kaippel); Helmig, Toth (68. Stubits), Bogovic; Garibovic.

SV Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – ASK Oberdorf 0:3 (0:2).- Torfolge: 0:1 (13.) Michael Halper, 0:2 (22.) Stefan Halper, 0:3 (66.) Jakopec. Reserve: 0:2 (Daniel Halper, Fassl). SR: Paukowitsch.- Deutsch Kaltenbrunn, 100.

Deutsch Kaltenbrunn: Ranogajec; Majczan, Prahic, Fuchs (69. Jonas Koch), Berger; Jens Koch (46. Potzmann), Preiner; Steiner, Baumgartner, Rozmaric; Fabricio.

Oberdorf: Wagner; Michael Halper, Novoselec, Kovacic; Kralj (86. Florian Halper), Tuider, Stefan Halper (92. Melvin Halper), Holpfer; Maxi Halper; Jakopec, Merlin (88. Lorenz).

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – SC Loipersdorf-Kitzladen 5:1 (3:1).- Torfolge: 1:0 (23.) Patrick Bürger, 2:0 (29.) Puretic, 2:1 (43., Eigentor) Matthias Simon, 3:1 (45.) Patrick Bürger, 4:1 (47.) Grgic, 5:1 (60., Elfmeter) Patrick Bürger. Reserve: 5:1 (Coskuner 3, Marth, Hatvagner; Pimperl). SR: Nemeth.- Bad Tatzmannsdorf, 200.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Wenzel, Cecura, Muth, Simon (63. Alföldi); Mohac, Mahmood; Vokshi, Puretic (89. Grabenhofer), Grgic (84. Hatvagner); Bürger (84. Ochsenhofer).

Loipersdorf: Palank; Neubauer, Hornung, Skrbin, Niklas Glatz; Höller, Manuel Glatz, Prenner, Weber (60. Böhm); Sandor (79. Heinrer), Benedek (68. Feitl).

ASK Schlaining – SC Wiesfleck 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (64., Elfmeter) Kovacs, 2:0 (71.) Felegyhazi. Reserve: abgesagt. SR: Bauer.- Schlaining, 200.

Schlaining: Bögöly; Postmann, Dzaferovic, Csebits, Schwarz (50. Nyari); Crnovic, Putz; Kiss; Alfarwan, Kovacs (90. Draxler), Felegyhazi (72. Hodzic).

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Pinoza, Siman, Mikolaschek (86. Zingl); Ferk (72. Nemejc), Lipp; Levec, Vrandedic, Kasza; Hettlinger.

ASK Markt Neuhodis – USV Raika Neuhaus am Klausenbach 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40., Elfmeter) Sorko, 0:2 (70.) Sorko, 1:2 (90.) Werderitsch, 2:2 (92.) Daniel Horvath. Reserve: Nichtantreten Neuhaus. SR: Franz Kruisz.- Markt Neuhodis, 125.

Markt Neuhodis: Baliko; Wagner, Dorner, Havasi, Janisch (77. Johannes Horvath); Wanger, Varga; Steinreiber (62. Vittman), Tamas, Werderitsch; Daniel Horvath.

Neuhaus: Rosker; Weber, Prahic, Fischer, Meitz; Stocker, Unger, Wolf (82. Karnet); Simon, Sorko, Semen.

SC „H+P“ Kemeten – ASK Automobile Simon Jabing 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (17.) Sandro Kizlin, 2:0 (53.) Kokot, 3:0 (67., Elfmeter) Daniel Pieler, 4:0 (83.) Sandro Kizlin. Reserve: abgesagt. SR: Boandl.- Kemeten, 125.

Kemeten: Goger; Erkinger, Vrbanic, Kiss, Graf; Roberto Kizlin; Lukas Pieler, Stampfel (86. Marco Pieler); Bencsics (68. Hochwarter); Kokot (82. Simon Pieler), Sandro Kizlin (86. Antos).

Jabing: Toth; Turk (37. Videk), Benjamin Bogad, Pulay (73. Graf), Shala; Ljubek (79. Kamper), Ceka (73. Sudic); Vucic (46. Yannick Bogad), Valika, Bakek; Hupfer.

SV Heiligenbrunn – ASK Skoda Simon Goberling 5:1 (1:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Avdibasic, 1:1 (45.) Seybold, 2:1 (47.) Vurusic, 3:1 (51., Elfmeter) Marcec, 4:1 (52.) Vurusic, 5:1 (65.) Achilles. Rote Karte: Szakaly (45., Beleidigung). Reserve: Nichtantreten Goberling. SR: Erdem.- Heiligenbrunn, 110.

Heiligenbrunn: Robin Hamr; Laszlo, Stettner, Kristofic, Szabo; Kraller (68. Gasper), Marcec, Herczeg (47. Reichl); Seybold (80. Geider), Vurusic, Achilles (68. Julian Hamr).

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Muharemovic, Neudecker; Kuh, Mikovits (82. Schranz); Kalchbrenner, Kappel (45. Heidinger), Bubnjevic; Avdibasic (84. Wagner).