USV Neuhaus: Angriff nach Umbruch light

Noch hat man den Aufstieg in die 2. Liga Süd nicht abgehakt: Der USV Neuhaus, der vor der Saison als einer der großen Titel-Anwärter gehandelt wurde, phasenweise diesem Status auch gerecht wurde, aber letztendlich als Vierter mit sieben Punkten Rückstand auf Herbstmeister Gemeinde Tobaj über die 1. Klasse-Hinrundenlinie einlief, veränderte zuletzt seinen Kader.

Dabei holte man sich drei neue Kicker ins USV-Boot und vor allem Rene Kantor kennt man im Landessüden durchaus. Der Defensiv-Allrounder war im Güssinger Nachwuchs aktiv, ehe er beim SV Heiligenkreuz Stammspieler in der 2. Liga Süd war.

Nach einem kurzfristigen Intermezzo in seiner ungarischen Heimat geht es für ihn nun sportlich in Neuhaus weiter. Ebenfalls neu bei der Elf von Cheftrainer Sebastjan Vogrincic: Valentin Juric aus Kroatien und Michael Tschöllau vom USV St. Anna am Aigen.

„Mit unseren neuen Spielern wollen wir noch einmal einen Angriff wagen“, sagte der Sportliche Leiter Stephan Knapp. Keine Neuhaus-Zukunft hat dabei Stürmer Luka Vhrunc Pfeifer mehr. Interessierte Vereine können sich gerne bei Knapp persönlich melden. Weitere Transfers wird es keine mehr geben. „Wir haben jetzt eine sehr kompakte Mannschaft beisammen.“