Mit Unterschützen und Bad Tatzmannsdorf sind die einzigen beiden Teams, die dem SV Großpetersdorf im Herbst einen Punkt abringen konnten, gleichzeitig auch die schärfsten Verfolger. „Wir wollen einfach vorne dabei bleiben. Vor der Saison war unser Ziel ein Top-fünf-Platz“, erklärte der Sportlicher Leiter des SK Unterschützen Christoph Kuh. Der Aufstieg sei beim SKU „kein Muss“, aber mitnehmen wolle ihn der Verein, bei entsprechender Chance, natürlich gerne. Am Wochenende wurde bei eisigen Temperaturen gleich zweimal trainiert. Am 4. Feber gibt es gegen Wiesfleck das erste Testspiel. „Wir teilten uns dreimal mit den Wiesfleckern den Platz in Tatzmannsdorf, jetzt gibt es dann auch noch ein Spiel gegen sie“, so Kuh. Neue Spieler sollen keine mehr folgen, die Transferbemühungen scheinen abgeschlossen.

Sein erstes Match in den Beinen hat der SC Bad Tatzmannsdorf, auch wenn es gegen Lockenhaus eine 3:4-Niederlage setzte. Großer Gewinner war Dorian Puretic mit drei Treffern. „Wir haben einiges probiert und 18 verschiedene Feldspieler eingesetzt. Konditionell ist noch Luft nach oben, aber einige unserer Spieler waren auch angeschlagen. Wenn alle gesund sind, greifen wir im Training voll an“, gab sich Trainer Joachim Adorjan optimistisch. Den Testspielgegner schätzte der Trainer aber vor dem Match höher ein: „Es ist eine mit Legionären gespickte Mannschaft, wir hätten uns von ihnen mehr erwartet. Das Match war aber von beiden Teams gut anzusehen.“