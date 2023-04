Verfolger strauchelten: So wurde es eine Runde für Tobaj!

Werbung

GEMEINDE TOBAJ - WELGERSDORF 3:2. Der große Gewinner der Runde heißt ASV Gemeinde Tobaj! Weil man seine Hausaufgaben gegen den Letzten aus Welgersdorf erledigte und sich die Verfolger überraschende Umfaller leisteten, hat die Elf von Trainer Jochen Keglovits bereits acht Zähler Vorsprung auf den ersten Nichtaufstiegsplatz. Beim knappen 3:2 dominierte der ASV in Halbzeit eins nach Belieben, erspielte sich eine 2:0-Führung, verpasste es dann aber, den Sack frühzeitig zuzumachen. So kamen die Gäste nach Seitenwechsel auf, erzielten den Ausgleich und brachten den Spitzenreiter fast zu Fall. Am Ende traf Ausnahmekönner Zoran Lukavecki aber doch noch zum umjubelten Heimsieg. „Wir haben hochverdient gewonnen, weil wir sehr viele Chancen liegen gelassen haben. Am Ende war es dann aber ein Zittersieg, aber in Anbetracht der anderen Ergebnisse sehr wichtige drei Punkte“, so Tobaj-Kapitän Lukas Spirk. Bei Schlusslicht Welgersdorf war die Stimmung nach dem verpassten Sieg zwiegespalten. „Es ist natürlich schade. Zumindest einen Punkt haben wir verloren“, sagte Pressesprecher Dietmar Kaiser.

STATISTIK:

ASV „Z+H WEBER“ GEMEINDE TOBAJ - SV WELGERSDORF 3:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (19.) Dragovic, 2:0 (30.) Lukavecki, 2:1 (70.) Antol, 2:2 (75.) Kosik, 3:2 (87.) Lukavecki.

Reserve: 4:1 (Kopeszki 2, Malits, Eigentor; Schieber).

SR: Erdem (GT: sehr gut/W: gut).- Dt. Tschantschendorf, 110.

Gemeinde Tobaj: Pronhagl; Leitner, Horvat, Haasz, Oswald; Szerencsics, Roth, Jautz-Lackner, Lukavecki, Herceg; Dragovic.

Welgersdorf: Toth; Plank (62. Knabel), Schoditsch, Sütö, Lödör; Kamper, Müllner, Kosik, Bayani; Antol, Bacsi.

BUCHSCHACHEN - SANKT MARTIN 1:1. Der im Frühjahr extrem verbesserte SC Buchschachen trotzte auch St. Martin einen Zähler ab. Unverdient war das nicht, denn die Hausherren verlangten dem Liga-Top-Team alles ab. „Vor dem Spiel hätte ich ein 1:1 natürlichunterschrieben. Danach trauere ich zwei verlorenen Punkten nach“, haderte SCB-Coach Toni Dorner und ergänzte: „Knapp vor dem Ausgleich hatten wir die große Chance auf das 2:0. Quasi im Gegenzug bekommen wir nach einem Tausendguldenschuss das 1:1.“ Elias Eckhardt war dieses Traumtor vergönnt. Der Mittelfeld-Allrounder konterte so die SCB-Führung von Julian Zartl. „Vor der Pause hatten wir trotz viel Ballbesitz wenig Zwingendes“, meinte ASV-Obmann Edwin Janosch und schoss nach: „Insgesamt passt das Ergebnis so.“

STATISTIK:

SC BUCHSCHACHEN - ASV PIZZERIA PALERMO SANKT MARTIN 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (28.) Zartl, 1:1 (76.) Eckhardt.

Reserve: 4:2 (Kraus, Bodendorfer, Demokrat Kacanolli, Gernot Lechner; Akgünes, Schulter).

SR: Dinleyici (B: sehr gut/St. M.: gut).- Buchschachen, 100.

Buchschachen: Goger; Thomas Lechner, Mitterwachauer, Dorner, Neziri; Flamur Kacanolli, Jurcic; Mersits (71. Rusz), Kurtz (58. Taferner), Zartl; Marolt.

St. Martin: Bozek; Bruchmann, Panic, Prem, Gmeindl-Neubauer; Thiago (64. David Mayer), Eckhardt; Nico Mayer (46. Holzmann), Lendl, Jaksic; Vhrunc Pfeifer.

OBERDORF - KEMETEN 2:0. Einen enorm wichtigen Derbysieg durfte der ASKÖ Oberdorf bejubeln. Den Nachbar aus Kemeten rang man in einem sehr intensiven Duell mit 2:0 nieder und holte so kostbare Punkte im Kampf gegen den Abstieg. „Es war ein beherztes Spiel von uns, ein Sonderlob an die kämpferische Leistung“, sagte Oberdorf-Sektionsleiter Wolfgang Halper, dessen Elf dem SC Kemeten den Ball überlass, konsequent verteidigte und in den entscheidenden Momenten traf. Bradric brachte die Oberdorfer in Minute 37 in Führung, Novoselec machte in der 58. Minute das vorentscheidende 2:0. „Wir konnten unsere schnellen Spitzen nicht einsetzen. Oberdorf spielte das konsequent 90 Minuten durch. Im Großen und Ganzen war es für sie sicher verdient“, meinte Kemetens Obmann-Stellvertreter Gerald Halper.

STATISTIK:

ASK OBERDORF - SC „H+P“ KEMETEN 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (37.) Brdaric, 2:0 (58., Elfmeter) Novoselec.

Reserve: 0:4 (Goger 2, Antos, Eigentor).

SR: Lang (O: gut/K: durchschnitt).- Oberdorf, 100.

Oberdorf: Martin Wagner; Patrick Oswald, Michael Halper, Novoselec, Kralj; Stefan Halper, Tuider (91. Matthias Oswald), Florian Halper (63. Holpfer); Masic (93. Maximilian Halper), Lackner, Brdaric.

Kemeten: Friedel; Graf, Vrbanic, Markus Hochwarter (75. Kiss), Erkinger; Stampfel (61. Mayer); Roberto Kizlin, Pausackerl; Lukas Pieler; Kokot, Sandro Kizlin.

SANKT MICHAEL - GOBERLING 0:1. Wichtiger Sieg für den ASK Goberling, der sich damit einiges an Luft verschaffte. In St. Michael siegte die Elf von Trainer Alexander Kern durch ein Goldtor von Stefan Moser (73.) mit 1:0. „Witterungsbedingt war es für beide Teams kein Highlight“, resümierte Kern. „Wir wollten es am Ende mehr, deswegen sehe ich den Sieg als nicht unverdient an.“ Das Spiel selbst war von wenigen Chancen geprägt. Während die Gäse eine der wenigen nutzten, gelang das den Heimischen nicht. „Unterm Strich war es wieder zu wenig“, meinte der Sportliche Leiter der St. Michael Rudi Kopitar. Sein Team muss nach schwachem Start ins Frühjahr nun aufpassen: Der Vorsprung zum ersten Abstiegsrang beträgt nur mehr zwei Punkte.

STATISTIK:

SV SANKT MICHAEL - ASK SKODA SIMON GOBERLING 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (73.) Moser.

Reserve: 2:0 (Maikisch, Marx).

SR: Gören (St. M.: durchschnitt/G: sehr schwach).- St. Michael, 100.

St. Michael: Kavac; Peischl, Grandits, Turniski, Ungur; Weber, Ernst, Penthor, Vincelj; Dittrich, Brünner (83. Magdatisch).

Goberling: Szakaly; Gashi, Polster, Neudecker, Josip Benko; Matija Benko; König (65. Kalchbrenner), Moser (78. Glatz), Ceka, Engelmeyer (81. Schranz); Jelic.

UNTERSCHÜTZEN - ZUBERBACH 1:2. Der SKU ließ am Samstag eine große Chance liegen, dem Zweiten aus St. Martin nahe zu kommen. Mit der späteren Niederlage kam es genau andersherum und die St. Martiner bauten den Vorsprung auf Unterschützen gar um einen Zähler aus. Die favorisierten Hausherren taten sich von Beginn an schwer. Zuberbach verteidigte konsequent und setzte immer wieder Nadelstiche. Einen von diesen nutzte Andras Varga früh zur Führung. „Es war ein klassischer Selbstfaller“, haderte SKU-Oberhaupt Gert Artwohl und ergänzte: „Vielleicht aber ein Weckruf zur richtigen Zeit.“ Auch nach der Pause fanden die Hausherren nie wirklich ins Spiel und trotz des Elfer-Ausgleichs von Marco Helmig hatten die Gäste durch abermals Varga die perfekte Antwort parat. Auf Zuberbacher Seite herrschte deshalb freilich große Freude. Funktionär Klaus Brandstätter: „Unser Matchplan ging perfekt auf! Wir standen hinten super und waren im Konter stets gefährlich.“

STATISTIK:

SK UNTERSCHÜTZEN - SV „DIE ALLEE“ ZUBERBACH 1:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (25.) Varga, 1:1 (70., Elfmeter) Helmig, 1:2 (77.) Varga.

Reserve: 2:1 (Heinrer 2; Alex Gossy).

SR: Ceri (U: sehr gut/Z: sehr gut).- Dampfkessel-Arena, 105.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Gerencser, Geschray (74. Manuel Grabenhofer), Ulreich; Markus Nemeth, Stubits (89. Csekits); Helmig, Jonas Grabenhofer, Toth (56. Eberhardt); Vittman.

Zuberbach: Molnar; Czibor, Leitold, Gyuracz (78. Gager); Tuba, Szalay; Kuroli, Czene, Schimmer; Varga (85. Gossy), Horvath (93. Kwetina).

DEUTSCH KALTENBRUNN - WIESFLECK 2:3. Der SVDK kommt 2023 weiter nicht auf Touren und fasste gegen Wiesfleck seine dritte Niederlage in Folge aus. Noch ist dabei wenig passiert, aber ein bisschen in den Rückspiegel sollte man schon noch schauen. Die Leistung gegen Wiesfleck war dabei gegenüber der letzten Partien klar verbessert. Nur für Punkte reichte es nicht, auch weil die Gäste immer eine passende Antwort und Stefan Hettlinger in ihren Reihen hatten. Der Blondschopf machte zwei Treffer und stellte die Weichen so auf Auswärtssieg. SVDK-Kapitän Jürgen Hütter: „Es fehlte nur ein bisschen Glück.“ SCW-Coach Rene Mahlknecht: „Mit dem 0:1 nach fünf Minuten war es ein schlechter Start für uns, wir haben uns aber toll zurückgekämpft. Zudem hatten wir mit Flo Lukschander einen sehr starken Rückhalt.“

STATISTIK:

SV ERDBAU BERGER DEUTSCH KALTENBRUNN - SC WIESFLECK 2:3 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (5.) Preiner, 1:1 (20.) Hettlinger, 1:2 (63.) Zupancic, 1:3 (70.) Hettlinger, 2:3 (78.) Preiner.

Reserve: 0:1 (Rene Mahlknecht).

SR: Reinprecht (K: schwach/W: durchschnitt).- Dt. Kaltenbrunn, 120.

Dt. Kaltenbrunn: Orban; Majczan, Komoroczi, Fuchs, Töltl; Baumgartner (64. Haas); Schlener (46. Weber), Hütter, Pal; Preiner, Kollar.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer, Siman, Ungerböck, Ferk; Pinoza, Angyan (28. Zupancic), Kasza; Lipp (83. Nico Nemejc), Hettlinger, Kirnbauer.

NEUHAUS - LOIPERSDORF 2:3. Auch Neuhaus kommt nicht in die Gänge. Gegen Loipersdorf kickte die Elf von Sebastjan Vogrincic phasenweise gut, ließ aber eine zweimalige Führung aus und spät auch noch den möglichen Ausgleich liegen. „Ich kann der Elf keinen Vorwurf machen. Wir haben die Seuche am Fuß“, resümierte USV-Sportlicher Leiter Stephan Knapp. Anders die Lage beim SCLK. Der darf weiter von der 2. Liga Süd träumen. Für Sektionsleiter Roland Szander derzeit kein großes Thema: „Der Start war gut, die nächsten Spiele werden jetzt richtungsweisend.“ Zur Neuhaus-Partie meinte er: „Speziell nach der Pause waren wir, finde ich zumindest, besser.“

STATISTIK:

USV RAIKA NEUHAUS AM KLAUSENBACH - SC LOIPERSDORF-KITZLADEN 2:3 (2:2).-

Torfolge: 1:0 (8.) Pajk, 1:1 (27.) Sandor, 2:1 (32.) Sorko, 2:2 (42.) Weber, 2:3 (54.) Lovric.

Reserve: 1:6 (Rene Zieger; Höller 3, Penthor, Dominik Bruckner, Eigentor).

SR: Buchecker (N: gut/L: gut).- Neuhaus, 110.

Neuhaus: Rosker; Huber (73. Stefan Zieger), Törnar, Koller, Weber; Pajk, Kantor (45. Christian Wolf); Jakob Meitz, Fischer, Unger; Sorko.

Loipersdorf: Palank; Prenner, Hornung, Grozdanic, Neubauer; Manuel Glatz, Skrbin; Darko, Lovric, Weber (70. Benedek); Sandor (85. Schiller).