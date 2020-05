Eigentlich wäre am vergangenen Wochenende beim 1. Klasse-Verein vom USV Neuhaus am Klausenbach feiern angesagt gewesen.

„Wir wollten mit einem Frühschoppen unsere neue Kabinenanlage eröffnen“, erklärte der Sportliche Leiter Stephan Knapp. Die Planung dafür hatte kurz vor Ausbruch der Corona-Krise begonnen. Nun müssen die Feierlichkeiten auf das nächste Jahr verschoben werden. Wie die Eröffnung ausschauen soll, darüber will man sich einige Gedanken machen. „Jetzt haben wir ja genügend Zeit, um nachzudenken“, nahm es Knapp mit Humor. Im Sommer 2019 begannen die Arbeiten am heimischen Sportplatz. Zum Umziehen wurde in die nahe Mittelschule ausgewichen. „Den größten Teil der Arbeiten haben unsere Spieler und Funktionäre selbst erledigt“, war Stephan Knapp stolz auf sein Team.