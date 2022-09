Elf des SV Zuberbach in der Pflicht

Werbung

ZUBERBACH - GEMEINDE TOBAJ; SONNTAG, 16 UHR. Es war sicher mehr drin und so hinterließ die 1:2-Niederlage des SV Zuberbach in St. Michael doch Spuren. Einige Male fand man dabei in Hausherren-Schlussmann Marko Kavac seinen Meister, hätte aber durchaus auch höher verlieren können.

So war Zuberbachs Obmann-Stellvertreter Klaus Brandstätter wenig angetan vom Gezeigten seiner Mannschaft: „Sehr enttäuschend! Wir hatten uns etwas ausgerechnet, aber mit so einem derart laschen Auftreten ist in der 1. Klasse sicher nichts zu holen. Einsatz und Laufbereitschaft waren unter jeder Kritik.“

Vor dem Treffen mit den Mit-Aufsteigern von der Gemeinde Tobaj soll es nun auch eine Aussprache geben. „Wir werden uns auf jeden Fall einmal zusammensetzen.“