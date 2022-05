Harald Schneller: „So lange wir gewinnen ...“

Werbung

Es geht ans Eingemachte: Der beinharte 1. Klasse-Aufstiegskampf steht vor den letzten drei entscheidenden Runden, wobei der aktuelle Zweite aus Kukmirn vor seinem spielfreien Wochenende steht.

Vorteil Großpetersdorf? Vorteil Unterschützen? Abwarten, denn die beiden anderen Top-Teams haben prickelnde Aufgaben vor der Brust. So muss der SKU, der nicht mehr so in Fahrt wie noch 2021 scheint, nach Welgersdorf und wie schwer das dort ist, bekam erst Großpetersdorf beim letzten 0:1 präsentiert.

Die Elf von Andi Konrad reist derweil erst am Sonntag zum ganz kleinen Derby nach Goberling. „Extrem unangenehm“, so SVG-Obmann Harald Schneller, der nur nach vorne und nicht nach links und rechts Richtung Konkurrenz blickt: „So lange wir gewinnen, ist alles egal.“