In St. Martin: Top-Spiel um viel

SANKT MARTIN – UNTERSCHÜTZEN; SAMSTAG, 17.30 UHR. Zugegeben: Wirklich groß sind die Hoffnungen in Unterschützen auf das 2. Liga-Ticket nicht mehr. Man hoffte auf Zuberbach, aber die verloren gegen die unglaublich konstanten St. Martiner mit 3:4. So ist die Rechnung klar: Der SKU braucht zwei Siege, St. Martin zwei Niederlagen. Dabei kann die Elf von Christoph Kuh ein Spiel selbst beeinflussen, das Zweite ASV-Spiel in St. Michael dann nicht mehr. „In der letzten Runde kann immer etwas passieren und das wollen wir mit einem Sieg in St. Martin ermöglichen“, so Kuh dazu, der den Gegner aber lobte: „Die spielen eine super Rückrunde.“ Dem pflichtet ASV-Obmann Edwin Janosch bei: „Aber auch der SKU ist gut.“

Foto: BVZ