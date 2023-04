SC Kemeten: Wieder am Maximum?

Werbung

OBERDORF - KEMETEN; SAMSTAG, 16.30 UHR. Was sich in der heurigen Winter-Vorbereitung schon ankündigte, setzte sich auch im Meisterschaftsbetrieb nahtlos fort: Der SC Kemeten ist wieder zurück. So gewann man erst gegen St. Michael mit 2:1, ehe man dann am Wochenende ein 6:0 gegen Kaltenbrunn folgen ließ. Dazwischen verlor man zwar mit 1:5 beim Tabellenführer von der Gemeinde Tobaj, aber, so Obmann-Stellvertreter Gerald Halper: „Auch da spielten wir zumindest vor der Pause gut.“ In Oberdorf wollen Markus Hochwarter und Kollegen nun einen echten Schritt in Richtung 1. Klasse-Verbleib machen. „Die haben zuletzt 0:5 verloren und sind sicher ein gefährlicher Gegner. Rufen wir aber wieder unsere Leistung ab, ist ein Sieg sicher drin“, sagte Halper.

Beim ASK Oberdorf weiß man um die Wichtigkeit des Nachbarschaftstreffen. „Es ist ein Sechs-Punkte-Duell“, sagte Oberdorf-Sektionsleiter Wolfgang Halper. Seine Elf liegt nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen, Kemeten hält dabei aber auch nur bei vier Zählern mehr: „Wir erwarten einen Punktezuwachs, am besten in Form von drei Zählern.“ Hoffen darf man dabei auf die Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Stürmers Bruno Drzic.