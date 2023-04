SK Unterschützen: Der Traum vom Ranrücken!

UNTERSCHÜTZEN - GEMEINDE TOBAJ; SAMSTAG, 17 UHR. Wieder dran? Davon wollte Unterschützen-Trainer Christoph Kuh nach dem 3:1 in St. Michael und den Punkteteilungen der Top-Teams von der Gemeinde Tobaj und St. Martin nicht wirklich etwas wissen. „Das ändert sich ja fast wöchentlich. Darauf sollten wir nicht schauen“, sagte er, dessen Elf am Samstag nun zum Schlager gegen eben Tobaj lädt. „Wir haben beim 1:5 in der Hinrunde gesehen, wie stark sie sind. Ich hoffe, dass wir wieder aus dem Vollen schöpfen können. Das war zuletzt erstmals der Fall.“ In Tobaj schiebt man die Favoritenrolle dem SKU zu. ASV-Kapitän Lukas Spirk: „Wir wollen zumindest punkten. Der Druck liegt aber bei ihnen. Sie sind eine der der stärksten Teams der Liga – das sind wir aber auch.“

Foto: BVZ, BVZ