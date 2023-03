SKU: Erste Rückkehr nach Goberling!

Werbung

GOBERLING - UNTERSCHÜTZEN; SONNTAG, 16.30 UHR. Was war das für ein Finish in der vergangenen Saison! Der SV Großpetersdorf war aufgestiegen, um den zweiten Platz stritten sich Kukmirn und Unterschützen. Der SKU war dabei in der Pole-Position und hätte in Goberling „nur“ gewinnen müssen, um sicher in die 2. Liga zurückzukehren. Dazu kam es beim späteren 1:1 nicht – Kukmirn war oben, Unterschützen am Boden. Am Sonntag geht es nun wieder dorthin. „Wir tun uns dort immer schwer, egal, wie und wann“, so SKU-Trainer Christoph Kuh, der anfügte: „Die Goberlinger sind eine Mannschaft, die nie aufgibt. Wir müssen bei Standards aufpassen und ihre sehr gute Defensive beschäftigen.“ Dann kann das mit der Vergangenheitsbewältigung auch klappen.