SV Deutsch Kaltenbrunn: Schon früh um vieles

DEUTSCH KALTENBRUNN - KEMETEN; SAMSTAG, 17.30 UHR. So hatte man sich das rund um den Kaltenbrunner Traditionsverein nicht vorgestellt: Mit zwei Niederlagen startete man ins neue Jahr und ist so am Samstag schon sehr früh in der Saison erstmals wirklich gefordert. Konnte man der Vorstellung beim 3:4 gegen Neuhaus in Runde eins noch vieles abgewinnen, haderte man nach dem 2:3 in St. Martin mit einer verpassten Chance. „Vor allem nach der Pause zeigten dann einige nicht mehr die Leistung, die wir von ihnen erwarten und auch schon gesehen haben. Klar ist aber auch, dass wir noch nicht so gefestigt sind, wie wir das gerne schon wären“, sagte der Sportliche Leiter Hannes Thier, der schon auf Kemeten blickte: „Wir wollen da den ersten Dreier holen.“