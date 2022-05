SV Großpetersdorf: „Sie werden alles reinlegen“

Werbung

WELGERSDORF - GROSSPETERSDORF; SAMSTAG, 19.15 UHR. Beim SV Großpetersdorf läuft es: Sieben Spiele gab es in der aktuellen Rückrunde und ganze sieben Mal ging der SVG dabei als Sieger von der Wiese. Eine beeindruckende Bilanz, die in wenigen Wochen zurück in die 2. Liga Süd führen soll.

Noch bleibt man beim Traditionsverein aber schwer bescheiden, will von Spiel zu Spiel, wobei man mit dieser Einstellung bis dato auch richtig gut fuhr. Es sind noch ein paar Wege zu gehen, ehe man wieder dorthin zurückkehren könnte, wo man sich nach seinem Selbstverständnis mindestens sieht: In der 2. Liga Süd! Das erste von noch fünf Spielen hat es dabei in sich, denn es geht zum Nachbarn aus Welgersdorf.

„Das ist ein richtiges Derby“, so SVG-Obmann Harald Schneller, der ergänzte: „Sie werden alles reinlegen und es wird für uns maximal unangenehm.“ Und wie sieht man bei den Hausherren die Derby-Lage? Pressesprecher Dietmar Kaiser: „Für uns hängen die Trauben sehr hoch. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Wir sind aber krasser Außenseiter.“