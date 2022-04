Wohin geht die Reise?

Werbung

Über 90 Jahre ist der SV Deutsch Kaltenbrunn mittlerweile jung, doch im schlimmsten Fall gehen beim fünfmaligen Landesligaverein die Lichter aus. Es fehlt nicht am Geld, nicht an den Spielern, nicht am Nachwuchs, sondern an ehrenamtlichen Funktionären. Ewald Kropf will nach 20 Jahren Vereinsobmannschaft und vorheriger Arbeit als Sportlicher Leiter in den verdienten Fußball-Ruhestand gehen. Ein Nachfolger sei aktuell nicht in Sicht. „Finanziell stehen wir sehr gut da, ich übergebe mit einem schönen Plus, aber es ist schwer junge Leute zu überzeugen“, erklärte Kropf. In den letzten Monaten traf es die Funktionärsriege sehr hart.

Mit Martin Bauer und Herbert Hütter verstarben zwei Helfer mit extrem viel Herzblut – Co-Trainer Fritz Fuchs legte sein Amt zurück. Mittlerweile agiert deshalb Jochen Hafner als Trainer, Torwarttrainer, Spieler, Sektionsleiter und Nachwuchsleiter. „Ich kann nicht auch noch den Obmann machen. Es ist leider ein offenes Geheimnis, dass wir keine Funktionäre finden. Ich hoffe, dass sich bis zur Generalversammlung am 24. April mehrere Leute bereit erklären, zu helfen. Die Situation ist aktuell schlimm. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl“, so Hafner. Die Unsicherheit merke man auch der Mannschaft am Feld an. Schade wäre es auch um den 60 bis 70 Spielern umfassenden Nachwuchs des Vereins. Eine Kooperation mit Nachbarort Rohrbrunn sei schon von den Kaltenbrunnern angesprochen und angedacht worden, würde jedoch bei den Rohrbrunnern nicht auf sehr viel Gegenliebe stoßen.