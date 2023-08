Zuberbach führt die Tabelle an

Neuhaus – Zuberbach 1:4. Traumstart für den SV Zuberbach! Nach dem 3:0 über Jabing legte die Elf von Trainer Mario Tuba am Samstag in Neuhaus nach. In der ersten Hälfte bot sich den Zusehern ein Duell auf Augenhöhe. Danach schienen die Heimischen das Heft in die Hand zu nehmen. Nach 50 Minuten erzielte Marko Karnet das 1:0. Der Vorsprung sollte aber nicht lange währen: Bence Pergel glich zehn Minuten später per Freistoß aus. Und Pergel war es dann auch, der die Partie endgültig drehte. Am Ende gelangen seinen Zuberbachern noch zwei weitere Treffer. Funktionär Klaus Brandstätter: „Vielleicht ist das Ergebnis ein bisserl zu hoch. Wie wir nach dem 0:1 aufgetreten sind, war aber stark.“ In Neuhaus zeigte man sich hingegen ratlos. Erst das Heiligenbrunn-0:4, jetzt der nächste Dämpfer. Der Sportliche Leiter Stephan Knapp: „Ein Saisonbeginn zum Vergessen! Das haben wir so nicht erwartet.“

Loipersdorf-Kitzladen – Kemeten 0:2. Der SC Kemeten macht auch in Loipersdorf dort weiter, wo er im vergangenen Frühjahr aufgehört hat! Das sah man beim 3:0 über Wiesfleck und jetzt auch in Loipersdorf. Im Duell beim SCLK brachte Sandro Kizlin die Kemetner nach knapp 20 Minuten in Führung. Zu diesem Zeitpunkt eigentlich entgegen dem Spielverlauf, denn die erste Phase gehörte den Heimischen. „Da schafften wir es aber nicht, unsere Chancen zu nutzen“, so Sektionsleiter Roland Szander. Kemeten agierte mit dem Vorsprung im Rücken konzentrierter. Als man dann nach Rot gegen Manuel Glatz (54.) noch in Überzahl war, war der Sieg zum Greifen nahe. Im Finish machte ihn Stjepan Kokot fix. Coach Michael Erhart: „In meinen Augen ein verdienter Erfolg. Wir hatten speziell gegen zehn Mann richtig gute Chancen.“

Jabing – Unterschützen 2:3. Harte Arbeit für Titelaspirant Unterschützen bei 2. Liga-Absteiger Jabing! Erst in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte gelang dem SKU der Dreier. Bis zur Halbzeit hielt man sich die Waage. In Minute 47 eröffnete dann Emir Garibovic den Torreigen zugunsten der Gäste. Die Führung hielt aber nicht lange. Zwischen der Minute 64 und 67 drehte Jabing die Partie, um sie dann allerdings aus der Hand zu geben. Erst glich Marco Helmig aus, ehe Markus Nemeth spät den Endstand besorgte. Kurios: alle drei SKU-Treffer fielen per Kopf. Für Jabing-Obmann Christian Gansfuss bitter: „Bei den Gegentoren haben wir es ihnen zu leicht gemacht, so ehrlich muss man sein. “ SKU-Trainer Christoph Kuh atmete nach dem Sieg durch: „Zum Glück gelang es uns noch die Wende. Vor der Pause haben wir es gut gespielt, danach taten wir uns schwer.“

Deutsch Kaltenbrunn – Markt Neuhodis 7:0. Der SVDK ist wieder da! Schon beim 2:2 in Schlaining zeigten sich die Kaltenbrunner im Vergleich zur Vorsaison verbessert, mit einer Machtdemonstration gegen Aufsteiger Hodis holte man nun die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Die Messe war dabei schnell gelesen: Nach nicht einmal zehn Minuten führten die Kaltenbrunner mit 3:0, noch vor der Pause gelang der vierte Treffer. Am Ende stand ein deutlicher 7:0-Sieg. Ganz zur Freude des Sportlichen Leiters Jürgen Hütter: „Ein sehr einseitiges Spiel. Für uns ein super Saisonbeginn!“ Gegen Hodis wusste speziell die neue Offensivachse zu gefallen. Fabricio und Fran Rozmaric netzten jeweils dreimal. Beim ASK hingegen ist man noch nicht in der Liga angekommen. Sektionsleiter Andreas Horvath: „Wir wurden am Anfang eiskalt erwischt. Momentan machen uns auch einige Ausfälle zu schaffen.“

Bad Tatzmannsdorf – Schlaining 2:2. Aufsteiger gegen Absteiger hieß es am Samstag im Kurort. Den besseren Start ins Spiel erwischte der Aufsteiger. Nach sechs Minuten brachte Dubravko Mohac den SCT in Führung. In weiterer Folge entwickelte sich ein rassiges Spiel zweier spielerisch guter Mannschaften, was auch die Torfolge zeigt: 1:1, 2:1, 2:2. „Es war eine Art offener Schlagabtausch“, meinte SCT-Coach Joachim Postmann. „Wobei mehr drin gewesen wäre. So wie die zweite Hälfte lief, hätten wir durchaus gewinnen können.“ Schlainings Sportlicher Leiter Klaus Arth entgegnete: „Ich finde, dass für uns mehr drin gewesen wäre. Speziell in der ersten Halbzeit waren wir über weite Strecken besser. Spielerisch war das sicher eine Steigerung zum ersten Spiel.“

Wiesfleck – Heiligenbrunn 4:0. Verkehrte Welt für den SV Heiligenbrunn. In Runde eins war man nach dem 4:0 gegen Neuhaus noch in Feierlaune, jetzt setzte es gegen Wiesfleck genau das gleich Ergebnis – allerdings gegen den SVH. Bereits nach drei Minuten brachte SCW-Goalgetter Stefan Hettlinger seine Mannen in Front. Der Startschuss für einen Torreigen, den wieder Hettlinger im Finish abschloss. Den Wiesfleckern gelang somit der erste Saisonsieg, Trainer Rene Mahlknecht: „Eine verbesserte Leistung gegenüber dem 0:3 in Kemeten. Wir waren immer einen Schritt schneller.“ Auf SVH-Seite bilanzierte der Sportliche Leiter Thomas Kedl: „Von der ersten bis zur letzten Minute nicht unser Tag!“

Goberling – Oberdorf 0:2. Nach dem verpatzten Auftakt gegen Bad Tatzmannsdorf forderte man im Lager des ASK Oberdorf eine Reaktion. Die gab es gegen Goberling zumindest in Teilen. Beim 2:0 holte die Elf von Goran Vincetic ihre ersten Saisonpunkte. Matchwinner: Leo Jakopec, der früh das 1:0 und spät das 2:0 erzielte, jedoch gerne nochmal treffen hätte können. „Wir hatten definitiv ein Chancenplus. Da müssen wir den Sack früher zumachen“, so Sektionsleiter Wolfgang Halper. Auf Goberling-Seite gab es bereits vorm Spiel schlechte Nachrichten: Die Legionäre Petar Jazvic, Ognen Bubnjevic und Tarik Avidbasic fielen alle krankheits- oder verletzungsbedingt aus. „So gesehen war es von Beginn an schwer. Wir mussten das Beste draus machen“, erklärte Obmann Martin Engelmeyer.

Statistik

USV Raika Neuhaus am Klausenbach – SV „Die Allee“ Zuberbach 1:4 (0:0).- Torfolge: 1:0 (50.) Karnet, 1:1 (61., Freistoß) Pergel, 1:2 (72.) Pergel, 1:3 (82.) Nemeth, 1:4 (92.) Kwetina. Reserve: 4:2 (Christian Wolf, Patrick Wolf 2, Weber; Jaber, Kwetina). SR: Kruisz.- Wagner Shredder Arena, 80.

Neuhaus: Rosker; Huber, Prahic, Fischer, Unger; Zieger, Karnet (84. Wolf); Tobias Weber (76. Leon Weber), Stocker (76. Uitz); Sorko; Semen.

Zuberbach: Molnar; Szalay, Czibor, Leitold; Tomashevskyi (58. Gager), Imre, Nemeth, Horvath (46. Gyuracz); Virag (86. Kwetina), Varga (58. Hafner), Pergel.

SC Loipersdorf-Kitzladen – SC Kemeten 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (17.) Sandro Kizlin, 0:2 (89.) Kokot. Rote Karte: Manuel Glatz (54., Unsportlichkeit). Reserve: 9:1 (Smodics 3, Feitl, Stögerer 2, Wukits 2, Koch; Janisch). SR: Lidy.- Loipersdorf, 150.

Loipersdorf: Palank; Neubauer, Hornung, Darko (34. Feitl), Niklas Glatz; Prenner, Manuel Glatz; Höller (58. Grozdanic), Lovric, Weber (85. Schiller); Sandor.

Kemeten: Lukas Goger; Graf (67. Philipp Goger), Vrbanic, Kiss, Erkinger; Roberto Kizlin; Lukas Pieler (80. Mayer), Pausackerl; Stampfel; Kokot, Sandro Kizlin (92. Simon Pieler).

SV Erdbau Berger Dt. Kaltenbrunn – ASK Markt Neuhodis 7:0 (4:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Fabricio, 2:0 (8.) Fabricio, 3:0 (9.) Rozmaric, 4:0 (31.) Töltl, 5:0 (55.) Fabricio, 6:0 (77.) Rozmaric, 7:0 (92.) Rozmaric. Reserve: Nichtantreten Markt Neuhodis. SR: Reinprecht.- Dt. Kaltenbrunn, 200.

Dt. Kaltenbrunn: Ranogajec; Potzmann (70. Majczan), Prahic, Fuchs, Berger; Rozmaric, Bauer (46. Jens Koch), Preiner, Töltl (78. Jonas Koch); Baumgartner; Fabricio.

Markt Neuhodis: Baliko; Janisch (89. Radits), Havasi, Liszt, Steinreiber; Varga (70. Reiter), Schmaldinst (46. Dobrovits); Werderitsch (70. Zingl), Tamas (89. Koller), Horvath; Vittman.

ASK Skoda Simon Goberling – ASK Oberdorf 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (8.) Jakopec, 0:2 (92.) Jakopec. Reserve: 0:6 (Halper, Pallanich, Lorenz 4). SR: Kazanci.- Goberling, 200.

Goberling: Szakaly; Engelmeyer (92. Koller), Nagy, Polster, Neudecker; Moser (81. Derkits), Kuh (57. Glatz), Gashi, Ifkovits, Mikovits; Kappel.

Oberdorf: Wagner; Daniel Halper, Michael Halper, Kovacic, Kralj (60. Florian Halper); Tuider, Maxi Halper (82. Johannes Halper), Stefan Halper, Masic; Jakopec, Merlin.

ASK Automobile Simon Jabing – SK Unterschützen 2:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (47.) Garibovic, 1:1 (64.) Bakek, 2:1 (67.) Videk, 2:2 (75.) Helmig, 2:3 (90.) Nemeth. Reserve: 0:7 (Ritter 3, Loppitsch, Grabenhofer, Schwarz, Csekits). SR: Bukvic.- Pinka-Arena, 150.

Jabing: Toth; Yannick Bogad, Hupfer, Benjamin Bogad, Kamper; Ceka, Deutsch; Bakek, Ljubek (83. Baldauf), Videk; Vucic.

Unterschützen: Wagner; Kalcsics, Nemeth, Geschray (80. Kaippel), Stubits (80. Schwarz); Helmig, Eberhardt (93. Loppitsch), Grabenhofer, Bogovic; Toth, Garibovic.

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – ASK Schlaining 2:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (6.) Mohac, 1:1 (49.) Kovacs, 2:1 (65.) Puretic, 2:2 (79.) Kiss. Reserve: 1:3 (Simon; Alfarwan, Stesgal, Burjan). SR: Nemeth.- Bad Tatzmannsdorf, 100.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits, Muth, Cecura, Philipp Bürger (83. Tim Bürger); Mahmood, Mohac; Grgic, Puretic, Wenzel; Patrick Bürger.

Schlaining: Bögöly; Csebits, Dzaferovic, Oswald, Nyari; Putz; Crnovic (65. Schwarz), Kiss, Mamic, Felegyhazi (87. Postmann); Kovacs.

SC Wiesfleck – SV Heiligenbrunn 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Hettlinger, 2:0 (39.) Lipp, 3:0 (60.) Lipp, 4:0 (82.) Hettlinger. Reserve: 0:5 (Reichl 2, Gasper 3). SR: Stevic.- Wiesfleck, 200.

Wiesfleck: Lukschander; Platzer (90. Mahlknecht), Plank, Siman, Kirnbauer; Pinoza, Vrandecic; Levec (84. Zingl), Lipp (70. Ferk), Kasza; Hettlinger (90. Putz).

Heiligenbrunn: Hamr; Strobl, Cvetkovic, Stettner, Laszlo; Kristofic, Szabo (63. Kraller), Marcec, Seybold; Achilles, Vurusic.