Der Fußballverein SK Unterschützen und die Ortschaft Sankt Martin in der Wart riefen zusammen zuletzt eine Partnerschaft ins Leben. Somit wurde die erste Burgenländische Fußballpartnerschaft gegründet. SKU-Funktionär Andreas Brunner-Szabo erklärte die Hintergründe: „Bei uns im Verein sind gleich acht Spieler in der Reserve und der Kampfmannschaft aus Sankt Martin/Wart. Aufgrund dieser Tatsache haben wir die Partnerschaft ins Leben gerufen und der Ortschaft am Wochenende eine Urkunde übergeben. Das soll ein Zeichen unserer Wertschätzung gegenüber Spielern, Angehörigen und Freunden aus St. Martin sein. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zeit.“

Bauer Auf gutem Wege. Unterschützen-Cheftrainer Joachim Schwarz zeigt sich von der Vorgehensweise beim SKU angetan.

Der SKU sieht es als Besonderheit, dass gleich acht Kicker aus der 270 Einwohner kleinen Ortschaft Nähe Oberwart beim Verein angemeldet sind. „Wir haben schon einige Spieler von dort, die allesamt brav zum Training gehen“, so SKU-Trainer Joachim Schwarz. Jugendspieler sind dabei nicht miteingerechnet. „Unser Klub hat sich immer schon als ein Verein gesehen, der Spielern aus der Umgebung Platz geben und Teamgeist sowohl im als auch außerhalb des Fußballfeldes leben will“, führte Brunner-Szabo aus.