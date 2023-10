Eine Top-Leistung der Südburgenländerinnen beim 1:1 in Saalfelden

Pinzgau Saalfelden – Südburgenland/Hartberg 1:1. Es war das erwartet schwere Spiel, denn die Gastgeberinnen hatten bis zum Aufeinandertreffen mit den Südburgenländerinnen noch kein Gegentor erhalten. „Wir wussten von Beginn an, dass es schwierig wird, hatten uns aber gut auf das Spiel vorbereitet“, erklärte Trainer Dieter Sachs. Zu Beginn gab es zwar noch Startschwierigkeiten, doch Torfrau Fiona Fazekas hielt ihre Südburgenländerinnen im Spiel, das torlose Remis war die logische Folge zur Pause. In der zweiten Hälfte dominierten dann die Gäste das Spiel, ehe Lilla Sipos in Minute 82 gar der späte Führungstreffer gelang. Sie musste nach Vorarbeit von Katja Graf nur mehr einnetzen. „Ich hätte nicht gedacht, dass Saalfelden nochmals zurückkommt“, so Sachs. Vier Minuten später gelang den Gastgeberinnen noch der Ausgleich. Mit dem Punkt waren die Südburgenländerinnen dennoch zufrieden: „Es war eine tolle Leistung“, so Sachs.



Vorschau Am Sonntag, ab 13 Uhr, möchte die Mannschaft die gute Form am Rasen in Mischendorf gegen den Wiener Sport-Club bestätigen. „Das Lob, das wir in Saalfelden auch von der gegnerischen Mannschaft bekamen, gibt unserem Team sehr viel Selbstvertrauen“, weiß Coach Didi Sache, der sich trotzdem dessen bewusst ist, dass es wieder einer überzeugenden Leistung bedarf. „Wenn wir zu Hause das Spiel wieder mit 100 Prozent gestalten, dann bin ich mir sicher, dass meine Mannschaft den Platz am Sonntag mit einem Sieg verlässt.“