Südburgenländerinnen: „Die Pause tat uns gut“

Auch in Mischendorf konnte das geplante Match nicht ausgetragen werden. „Die einzige Möglichkeit zu spielen, wäre der Kunstrasen in Stegersbach gewesen“, erklärte Südburgenlands Coach Dieter Sachs. Doch die Zeit war dafür zu knapp, Kunstrasen bringt außerdem viele Gefahren mit sich. „Die Pause ist zwar bitter, tat uns aber auch gut“, so Sachs.

Pause mit Beigeschmack

Am kommenden Samstag, um 14 Uhr, steigt das Spitzenspiel der Liga auswärts bei Tabellenführer LASK. Bitter für Coach Dieter Sachs und sein Team: Marie-Kristin Leitner wäre am Wochenende gesperrt gewesen, muss nun aber gegen die Oberösterreicherinnen zuschauen. Anja Bacher fehlt ebenfalls. „Damit müssen wir leben. Wir wollen den Tabellenführer trotzdem ärgern. Meine Frauen wachsen in solchen Spielen oft über sich hinaus“, erklärte der Coach. Bezüglich 1b: Auch das Cup-Spiel gegen GAK im Steirer-Cup musste am Sonntag-Nachmittag in Mischendorf abgesagt werden. Es wird nun kommenden Sonntag (14 Uhr) nachgetragen.

Arbeit trägt ihre Früchte

„Natürlich schaue ich mir auch die 1b-Spiele an. GAK ist ein schwieriger Gegner, aber trotzdem bezwingbar.“ Für Sachs trägt die Jugendarbeit immer größere Früchte innerhalb des Vereins. „Wir brauchen die Jungen in der Einsermannschaft. Wir versuchen, den Mädchen innerhalb des Vereins viel zu ermöglichen“, so Sachs.