FC Südburgenland: „Hochverdienter Sieg, ein souveräner Auftritt“

Südburgenland/Hartberg - Wiener Sport-Club 3:0. Gegen die Wienerinnen ließ die Elf von Coach Dieter Sachs letztlich nichts anbrennen. Zwar mussten die Südburgenländerinnen anfänglich geduldig sein, bis es im gegnerischen Kasten klingelte. Lilla Sipos vergab zweimal per Kopf, Katja Graf wurde von der Torfrau gestoppt. Die Sport-Club-Frauen hingegen investierten in den ersten 15 Minuten viel.

Torfrau Fiona Fazekas klärte aber – und dann war es nur eine Frage der Zeit, bis die Heimischen in Führung gingen. In der 35. Minute versenkte Katja Graf den Ball aus 20 Metern im Kreuzeck. „Wir gingen verdient mit 1:0 in die Kabine“, so Didi Sachs. In der zweiten Hälfte konnten die Wienerinnen das Tempo nicht mehr halten. Von Beginn an hatten Sipos und auch Linda Popofsits gute Chancen auf das 2:0, das dann in der 78. Minute fiel: Lilla Sipos musste den Ball nach Vorlage von Katja Graf nur noch in das leere Tor einschieben. Katja Dorn sorgte dann per Kopf nach einem Standard für den 3:0-Endstand.

„Ein hochverdienter Sieg und souveräner Auftritt, jedoch mit einem weinenden Auge. Steffi Rinnhofer dürfte sich das Seitenband gerissen haben und wird im Herbst fehlen“, berichtete Sachs.



Vorschau Nach dem 3:0 gegen den Wiener Sport-Club empfängt das Team am kommenden Sonntag, um 15 Uhr, mit den Wildcats aus Weiz-Krottendorf eine sportlich andere Nummer. Der Dritte spielt schließlich gegen den Zweiten. Sachs: „Sie haben erst ein Gegentor erhalten und sind extrem stark, vor allem im Sturm.“

Sollten beide Teams mit offenem Visier antreten, könnte es ein spektakuläres Spitzenspiel werden. Es ist jedenfalls alles angerichtet.