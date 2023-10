Südburgenland/Hartberg – Geretsberg/Bürmoos 5:1. Die Heimischen drückten von Beginn an und lagen durch Tore von Isabella Gold und Katja Dorn nach sechs Minuten mit 2:0 in Führung. „Natürlich waren wir froh, so rasch über die Tore jubeln zu dürfen“, meinte Trainer Dieter Sachs. Die Vorarbeit erfolgte jeweils im Mittelfeld, über die Außenbahn verwerteten dann vor dem Tor Gold und Dorn zur Führung. Die Gäste blieben jedoch im Konter weiterhin gefährlich und verkürzten in der 32. Minute auf 2:1. In der Pause schwörte Sachs seine Elf aber nochmals auf Sieg ein und fünf Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Anja Bacher für die abermalige Zweitore-Führung – 3:1. Danach war der Widerstand gebrochen, die weiteren beiden Tore rundeten die Partie perfekt ab. Lilla Sipos erzielte doch noch ihr Tor, „das hatte sie sich nach diesem Spiel echt verdient. Der Sieg war ein wichtiges Zeichen für die kommenden Spiele“, resümierte der Chefcoach der Südburgenländerinnen.



Vorschau Am Sonntag um 11 Uhr trifft die Mannschaft des FC Südburgenland auswärts auf den Tabellendritten FC Pinzgau Saalfelden. „Natürlich sind wir gewarnt, werden dort aber sicher nichts anbrennen lassen“, weiß der Coach. Wichtig werde sein, dass seine Mannschaft offensiv gut auftritt und das Führungstor erzielt. Barbara Weber ist wieder mit an Bord, Julia Meixner könnte ebenso wieder im Kader stehen, die Rückkehr von Katja Graf ist fraglich. „Natürlich ist Saalfelden der Favorit, aber hoffentlich können wir überraschen.“