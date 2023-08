FC Südburgenland: „Wollen uns im ersten Drittel etablieren“

Die Zeichen beim 2. Bundesliga-Verein vom FC Südburgenland stehen auf Saisonbeginn. Am Samstag empfängt man dabei LUV Graz und nach einer guten Vorbereitung gilt es, die Leistungen aus den Testspielen auch in der Meisterschaft zu konservieren. Erstmals tritt man dann auch als SPG Südburgenland/TSV Hartberg an.

„Die Kooperation mit dem steirischen Bundesligisten hat sich bis dato für uns bezahlt gemacht“, erzählt Trainer Dieter Sachs, der damit auch die größeren infrastrukturellen Gegebenheiten meinte. Zum Abschluss einer verletzungsfreien Vorbereitungsphase testete man zuletzt gegen die AKA-Steiermark/Sturm Graz-Girls aus der Future League und gewann in Krieglach mit 3:1. „Die Hitze war ein Wahnsinn“, sagte auch Sachs, um dann sportlich zu bleiben: „Unsere Neuzugänge bringen viel Qualität mit.“

Vor allem von Gabriella Rozmis darf man sich einiges erwarten. „Sie findet sich immer besser ein, nur die Sprachbarrieren müssen noch ein bisschen überwunden werden.“

Aufstieg? „Dazu muss alles passen“

Am Samstag will man in der Mischendorfer Arena, ab 15 Uhr, gegen die steirischen Kontrahentinnen gleich voll da sein. Mutig und dominant wolle man auftreten, in etwa so, wie man das abgelaufene Frühjahr bestritt. „Wenn wir vorne mitspielen wollen, dann müssen wir zum Start der neuen Saison eigentlich gleich voll punkten. Wir wollen uns im ersten Drittel etablieren“, stellt der Cheftrainer gegenüber der BVZ klar. Als ehemals langjähriger Bundesligist bleibt natürlich noch die Frage eines etwaigen Wiederaufstiegs im Raum. Sachs dazu: „Da muss alles passen und unser Kader von Verletzungen verschont bleiben. Klar wäre es schön.“ Jetzt gilt aber erst das Motto: Ein Schritt nach dem anderen.

Aktuelle Infos: Gegen LUV Graz wird Didi Sachs wohl auf Neuzugang Anja Bacher verzichten müssen, da sie zu Wochenbeginn noch stark verkühlt war. Ansonsten dürften alle Spielerinnen fit und mit an Bord sein.