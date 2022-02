Aufrüsten für den Titelkampf

In knapp 14 Tagen geht sie zum ersten Mal über die Bühne – die Meistergruppe der 2. Klassen. Geplant wäre sie eigentlich schon im Vorjahr gewesen, da machte aber Corona einen Strich durch die Rechnung. Jetzt dürfen sich die Top-Teams, acht an der Zahl, zum ersten Mal matchen. Und alle gehen wohl mit einem klaren Auftrag ins Rennen: „Um den Aufstieg mitspielen!“ Das scheint zumindest, wenn man auf die Transfers blickt so: Insgesamt 44 neue Kicker zogen die acht Klubs an Land, macht 5,5 Zugänge pro Team. Die Abgänge sind im Vergleich dazu mit 20 marginal. Die BVZ nahm, folgend auf das Wintertransferfenster, die Lage bei den Vereinen unter die Lupe.

ASV Gemeinde Tobaj

Den Start macht der ASV Gemeinde Tobaj, der die wohl ruhigste Übertrittszeit erlebte, damit also entgegen der allgemeinen Tendenz wirkte. Schnell nach Ende der Herbstsaison präsentierte man mit Jochen Keglovits einen neuen Cheftrainer, der „den erfolgreichen Weg fortsetzen soll“, wie Kapitän Lukas Spirk sagte. Auf Spielerseite holte der Süd C-Meister mit Rückkehrer Julian Jautz-Lackner lediglich einen neuen Spieler an Bord. Heißt: Der ASV vertraut im Frühjahr großteils auf seine Stärken und Qualitäten, die man im Herbst mit zwölf Siegen eindrucksvoll unter Beweis stellte.

UFC Gerersdorf-Sulz

Anders als die Tobajer agierte der UFC Gerersdorf-Sulz, den man wohl als Winter-Transferkönig bezeichnen kann. Nachdem man sich zunächst von seinen drei Legionären trennte und auch intern einige Ausfälle aufzufangen hatte, verpflichtete der UFC nämlich gleich sechs neue Stammspieler, darunter vier „Inländer“. „Wir wollen den Weg mit österreichischen Spielern gehen und haben super Transfers getätigt“, so der Sportliche Leiter Stefan Berzkovics. Mit Arjan und Jetmir Torra schlug zudem ein slowenisches Brüderpaar seine Zelte beim UFC auf.

SV Hannersdorf

Eine intensive Transferzeit durchlebte auch der SVH. „Wir wollten unseren Kader unbedingt verbreitern“, erklärte Obmann Matthias Konrad. Das ist definitiv gelungen: Zwei Abgängen stehen neun Zugänge gegenüber. Die Neuen sind einerseits junge Spieler aus der Umgebung, andrerseits zwei Legionäre. Nach dem Verlust von Luka Gorse und dem Fragezeichen bei Tomi Coric musste man da nämlich einen Tausch vornehmen. Neu sind mit Matija Antunovic und Emil Hamzagic ein Defensiv- und Offensivspieler.

ASKÖ Markt Neuhodis

Hodis gab ebenfalls Gas. Der Herbstmeister der 2. Klasse Süd B holte vier neue Spieler an Bord – auf drei davon darf man richtig gespannt sein. Tormann Mate Banki und die Angreifer Janos Pethö und Imre Pajor sollen eine neue Legionärsachse bilden. Geholt wurden sie unter anderem aufgrund der Abgänge von Flo Lukschander und Joachim Parapatits. Sektionsleiter Andi Horvath zum Programm: „Die Abgänge waren natürlich keine einfachen, aber: Die Neuen fügen sich immer besser ein. Wir sind positiv gestimmt .“

SG Redlschlag

DIe SG Redlschlag, ihres Zeichens ebenfalls Meister, holte sich auf quasi allen Positionen neue Spieler ins Team – auch vier. Demgegenüber stehen drei Abgänge. Hinter Obmann Christoph Böhm liegt also, wie beim Gros der Konkurrenz, ein bewegter Winter. Dass sich die teils veränderte Truppe aber schon gut aufeinander eingestellt hat, zeigte sich in den Tests. Böhm: „Die waren gut.“ Für die Punktejagd hofft er, dass sein Team so weitermacht: „Ich denke schon, dass wir im vorderen Drittel mitmischen können.“

ASKÖ Riedlingsdorf

Legionärsspielraum hatte der ASK Riedlingsdorf – und den nutzte man. Die Verantwortlichen verpflichteten zwei ungarische Kicker. Die „super in die Mannschaft passen“, freut sich Trainer Michael Koller. Eine weitere Sache, über die er sich freuen kann: Man verzeichnete keinen einzigen Abgang. Im Herbst schafften die Riedlingsdorfer als Dritter den Meistergruppe-Cut, nun will man die Mannschaften, die da noch besser abgeschnitten haben, fordern. Koller: „Die Jungs arbeiten fleißig dafür.“

SV Zuberbach

Insgesamt zehn neue Spieler - damit übertrumpft der SV Zuberbach alle. Knapp die Hälfte der zehn wurde fix für die „Erste“ geholt. Im Gegenzug wurden aber auch drei solche abgegeben. Für die Zuberbacher geht´s also in den Wochen der Vorbereitung darum, „sich zu finden“, wie Sektionsleiter Klaus Brandstätter berichtete. Generell zeigt er sich mit dem Programm zufrieden: „Wir haben das, was wir ändern wollten, geändert.“ Seine Erwartungen für die Meisterschaft: „Freilich vorne mitspielen, aber ich bin mir sicher, dass jedes Spiel hart wird.“

SC Wiesfleck

Den Schlusspunkt in dieser Liste setzt der SC Wiesfleck, der über den Winter eigentlich ruhig blieb. Zwei bekannte Neuzugänge gibt´s dann aber doch: Fürs Tor holte man Flo Lukschander. Ebenfalls als Neuzugang durchgehen kann Christian Plank: Er wechselte zwar bereits im Sommer zum SCW, verletzte sich aber noch vor Saisonstart – nun ist er zurück. Für Trainer Toni Dorner sind beide Verpflichtungen wichtige Bausteine, „sonst vertrauen wir auf die Stärken vom Herbst“. Die wo enden sollen? „Tobaj sehe ich weiterhin als Top-Favorit, dahinter kommen hoffentlich wir.“