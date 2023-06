2. Klasse Süd-Aufstiegsspiele: Das Drama in der Nachbetrachtung

Bad Tatzmannsdorf – Markt Neuhodis 4:4. Bereits das erste Aufstiegsspiel des SC Bad Tatzmannsdorf in Burgauberg vor mehr als einer Woche war kurios. Das zweite toppte dann aber selbst das noch einmal. Am Ende gab es gegen Markt Neuhodis ein 4:4. Wie das zustande kam, das konnte kurz drauf keiner wirklich in Worte fassen. Die Hodiser Gäste starteten fulminant in die Partie und führten nach fünf Minuten bereits mit 2:0 – gleichzeitig auch der Pausenstand. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff gab es dann das 3:0 durch Marton Havasi. Patrick Bürger verkürzte im Gegenzug zwar auf 1:3, Hodis hatte aber mit dem 4:1 durch Johannes Horvath in Minute 67 die passende Antwort parat. Damit schien die Partie gelaufen.

Mit dem 2:4 in der 76. Minuten schöpften die Bad Tatzmannsdorfer aber neuen Mut. Zwei Tore in der Nachspielzeit brachten schließlich das so wichtige Remis, mit dem der Aufstieg quasi besiegelt wurde. Trainer Joachim Postmann war noch am Montag „fertig“: „Es war Wahnsinn. Nach dem schnellen 0:2 war die nervliche Anspannung riesig. Patrick Bürger humpelte dann nach zehn Minuten auch nur noch, weil er angeschlagen war. Und erzielte dann trotzdem drei Tore. Was er und die ganze Mannschaft da für eine Moral bewiesen haben, war sensationell. Ab dem 2:4 wurden wir immer stärker, weil wir gemerkt haben, dass noch etwas drinnen ist.“

Auf Hodiser-Seite teilte man das Spiel in zwei Hälften – die Phase bis zum 2:4 und die Phase danach. Sektionsleiter Andreas Horvath: „Bis knapp vor dem Ende war es super. Wir hätten eigentlich mehr Tore schießen müssen. Wenn das Match 7:5 ausgeht, wäre es wohl auch okay gewesen. Das 4:4 war dann ein Tausendguldenschuss. Davor stellten wir uns etwas blöd an.“ Trainer Johannes Toth, für den nach der Saison Schluss an der ASK-Seitenlinie ist - er legt zurück und übergibt an Ex-Hannersdorf-Trainer Bernd Balogh, erklärte: „Eigentlich waren wir schon mit einem Fuß in der 1. Klasse und dann doch ganz schnell wieder in der 2. Klasse.“ Glück für ihn und seine Kollegen, dass es gegen Burgauberg doch noch klappen sollte.

Markt Neuhodis – Burgauberg 2:0. Am Samstag kam es dann zum großen Showdown um den Aufstieg in die 1. Klasse Süd: Der ASK Markt Neuhodis empfing den USV Burgauberg. Sowohl Markt Neuhodis (4:4) als auch Burgauberg (2:2) holten gegen Konkurrent Bad Tatzmannsdorf ein Remis. So waren die Kurstädter vor dem Entscheidungsspiel quasi durch.

Die Burgauberger hätten im letzten Spiel einen Sieg oder mindestens ein 5:5-Remis gebraucht, um den Aufstieg noch zu schaffen. Vor vollem Haus waren die Gastgeber aber von Beginn an das spielbestimmende Team. Die Gäste aus Burgauberg mussten aufgrund von Sperren auf die Leistungsträger Benjamin Posch, Patrick Hirschbeck und Elvir Goli verzichten. Zudem fehlte Tormann Saso Gerendaj. Eine tapfer kämpfende USV-Elf von Trainer Philipp Hanfstingl hatte an diesem Tag aber den Hodisern wenig entgegenzusetzen. Allein in Hälfte eins trafen die Heimischen dreimal Aluminum.

Es dauerte allerdings bis zur 52. Minute, ehe der Hodiser Sportplatz das erste Mal bebte: Daniel Horvath verwertete einen Elfer zum 1:0. In weiterer Folge kassierte Burgauberg-Verteidiger Luca Schwarz noch Gelb-Rot und Lukas Werderitsch traf in der 75. Minute in Arjen Robben-Manier zum viel umjubelten 2:0. Damit war der Hodiser Aufstieg besiegelt. Burgauberg bleibt hingegen auf der Strecke. „Es war eine klare Geschichte. Für uns ist es die Krönung einer tollen Saison“, sagte Hodis-Sektionsleiter Andi Horvath im Anschluss an das Entscheidungsspiel.

Aufseiten des USV Burgauberg war man nach dem Nicht-Aufstieg konsterniert. Pressesprecher Philipp Puswald: „Bezüglich Einstellung und Leistung kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aufgrund der Ausfälle war nicht mehr möglich. Fakt ist, dass wir den Aufstieg zuhause gegen Bad Tatzmannsdorf verspielt haben und nicht am Samstag gegen Hodis. In Überzahl darf uns das X gegen die Tatzmannsdorfer ganz einfach nicht passieren.“

Bereits gespielt: Burgauberg – Bad Tatzmannsdorf 2:2.

Endstand:

1. Markt Neuhodis (2) 1 1 0 6:4 4 Punkte

2. Bad Tatzmannsdorf (2) 0 2 0 6:6 2 Punkte

3. Burgauberg (2) 0 1 1 2:4 1 Punkt