2. Klasse Süd A: Bad Tatzmannsdorfer Schützenfest brachte Titel

RIEDLINGSDORF – BAD TATZMANNSDORF 1:7. Machtdemonstration des SC Bad Tatzmansdorf in Riedlingsdorf! Bereits vor Spielbeginn stand fest, dass die Kurortler mit einem Sieg den ersten Platz fixieren hätten können – das gelang schließlich eindrucksvoll. In Riedlingsdorf erspielte sich die Postmann-Truppe bis zur Pause eine 2:0-Führung. Danach gelang den Heimischen zwar der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, gegen Ende ließ der SCBT aber seine Muskeln spielen. Patrick Bürger erzielte postwendend das 3:1, vier weitere Treffen sollten folgen. Postmann : „Es war speziell in der zweiten Halbzeit eine klare Sache. Jetzt können wir beruhigt in die letzten Runden gehen und uns gut auf die Aufstiegsspiele vorbereiten.“ Auf ASK-Seite herrschte nach der Klatsche hingegen Tristesse. Sektionsleiter Roman Graf: „Niederlage ok, dass es dann so klar wurde, tat dann aber schon weh.“

REDLSCHLAG – HOCHART 2:0. Hinter Bad Tatzmannsdorf machte Redlschlag einen Schritt zum zweiten Platz. Ganz fix ist der noch nicht, theoretisch könnte Oberschützen aufgrund eines Spiels weniger noch vorbeiziehen, für SGR-Spielertrainer Gellert Ivancsics und Kollegen sieht es aber gut aus. Gegen Hochart brachte Adam Sardy seine Mannen früh nach einer Ecke in Führung, in Hälfte zwei besorgte schließlich Ivancsics selbst die Entscheidung. Redlschlag-Obmann Christoph Böhm: „Es war nicht schlecht, Hochart hatte schon Chancen, sonst, finde ich, waren aber wir die bessere Mannschaft.“ „Schon Chancen“ definierte SVH-Pendant Dieter Höfler anders: „Da waren fünf, sechs Hunderter dabei. Die Partie hätte anders ausgehen müssen. Leider verfolgt uns die schlechte Chancenauswertung aber schon das ganze Frühjahr.“

OBERSCHÜTZEN – KROISEGG 3:2. Weiter top in Form bleibt der UFC! Im Spiel gegen den Tabellenletzten Kroisegg holte sich die Elf von Szilard Santha den vierten Sieg in Folge. Entscheidend dafür waren die Pran-Brüder Adrian und Dominik. Adrian traf zweimal, Dominik netzte einmal. Ersterer verschoss beim Stand von 1:1 aber gleichzeitig einen Elfer. Mitte der zweiten Hälfte zogen die Schützer dennoch auf 3:1 davon, Kroisegg blieb nur mehr der Anschlusstreffer. Santha sprach von einem „verdienten Heimsieg, der auch höher ausfallen hätte können.“ Anders sah die Lage SVK-Pressesprecher Horst Gruber: „Da wäre durchaus auch ein Punkt drinnen gewesen. Leider fiel unser Anschlusstreffer aber zu spät. Jetzt wollen wir gegen Mariasdorf unbedingt gewinnen.“

SC MARIASDORF spielfrei.-

Statistik

ASK KDS Riedlingsdorf – SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf 1:7 (0:2).- Torfolge: 0:1 (25.) Grgic, 0:2 (31.) Grgic, 1:2 (50.) Huber, 1:3 (52.) Patrick Bürger, 1:4 (67.) Patrick Bürger, 1:5 (78.) Grgic, 1:6 (87.) Puretic, 1:7 (90.) Tim Bürger. Gelb-Rote Karte: Höller (82., Foul). Reserve: 2:5 (Graf 2; Herrklotz 3, Schriebl, Tim Bürger). SR: Bauer (R: gut/BT: sehr gut).- Riedlingsdorf, 60.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Huber, Höller; Bruschek (76. Koch), Mihaljevic, Piff, Burjan; Lukschander (84. Zapfel), Florian Prochazka, Knapp.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Herklotz, Radakovits, Mahmood, Hatvagner; Jakob Simon, Mohac (88. Matthias Simon); Wenzel (40. Tim Bürger), Puretic, Grgic; Patrick Bürger.

SG Redlschlag – SV Auto Schuh Hochart 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (18.) Sardy, 2:0 (72.) Ivancsics. Reserve: abgesagt. SR: Herczeg (R: gut/H: gut).- Redschlag, 50.

Redlschlag: Magyar; Böhm, Harkai, Varga, Kaman (75. Darko Kosijer); Szabo, Ivancsics; Mario Kosijer, Rajos, Sardy; Reti.

Hochart: Wunderer; Töpfer, Stögerer, Pfeffer; Pfeil, Höfler, Andre Hochhold (46. Jahrmann; 75. Riemer), Posch (46. Hofer); Zibert, Kosi, Markovic.

UFC „PG-Cars“ Oberschützen – SV Kroisegg 3:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Adrian Pran, 1:1 (34.) Huremovic, 2:1 (57., Freistoß) Adrian Pran, 3:1 (66.) Dominik Pran, 3:2 (84.) Piff. Reserve: 6:3 (Balacel 4, Ergül, Besmir Belulaj; Felsleitner, Bernhard Thier, Kremnitzer). SR: Waldmann (O: durchschnitt/K: durchschnitt).- Panorama-Arena, 70.

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Wolfger, Molnar, Abou; Proksch, Dominik Pran (80. Graf), Adrian Pran, Kappel (72. Amtmann); Wachter (55. Ritter), Szalai.

Kroisegg: Haspl; Piff, Trstenjak, Gutmann; Gruber (55. Bruckner), Stiglic, Kovacic, Holzer (72. Pichler), Horic; Huremovic, Hrovat.

SC Mariasdorf spielfrei.-