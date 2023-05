2. Klasse Süd A: Oberschützen fegte über Mariasdorf

MARIASDORF - OBERSCHÜTZEN 0:5. Das Nachbarschaftsduell zwischen Mariasdorf und Oberschützen wurde zu einer deutlichen Angelegenheit für die Gäste, die so ihren dritten Sieg in Folge feierten. Mariasdorf ging im Frühjahr aber auch bereits fünfmal als Sieger vom Platz, weswegen die Deutlichkeit des Ergebnises schon überraschte. Schon zur Pause lag der UFC mit 3:0 in Front, war somit alles gegessen. Trainer Szilard Santha: „Die ersten zehn Minuten waren schwach, dann war es aber eine super dominante Vorstellung von uns. Ein Lob an die Mannschaft.“ In Mariasdorf rätselte Coach Fritz Kirnbauer ein wenig: „Anscheinend waren wir uns nach dem Sieg gegen Bad Tatzmannsdorf zu sicher. Ein ganz schwaches Spiel!“

KROISEGG - REDLSCHLAG 1:0. Auch Kroisegg konnte wieder anschreiben. Nach dem Sieg am Montag war jener gegen Redlschlag der zweite in Folge. Ein Goldtor von Luka Kovacic nach 52 Minuten entschied dabei die Partie zugunsten des Tabellenletzten. Kroiseggs Pressesprecher Horst Gruber sah einen „sicher verdienten Erfolg“ seiner Mannschaft. „Redlschlag hat nur in der zweiten Halbzeit 15 Minuten lang angedrückt, sonst haben wir die Partie eigentlich kontrolliert.“ SGR-Obmann Christoph Böhm widersprach dem ein wenig: „Chancen unsrerseits waren sicher da. Aber an diesem Tag hätten wir ewig spielen können und nicht getroffen.“ Seine Elf bringt sich durch die wiederholte Niederlage etwas selbst in Gefahr. Der zweite Platz scheint nun neu umkämpft, Riedlingsdorf ist mittlerweile auf vier Punkte an der SGR dran.

HOCHART - RIEDLINGSDORF 1:1. In der finalen Partie der Runde trennten sich Hochart und Riedlingsdorf mit 1:1 – wie übrigens auch schon im Hinspiel Mitte März, das ebenfalls Unentschieden endete. Die beiden Treffer fielen dabei früh. Nach elf Minuten traf Anze Kosi zum 1:0 für die Heimischen, ehe Julian Knapp kurz darauf ausglich. SVH-Obmann Dieter Höfler: „In meinen Augen ein gerechtes 1:1 mit wenigen Chancen.“ Ähnlich sah die Lage ASK-Sektionsleiter Roman Graf. Sein Team hat durch das X weiterhin die Chance auf Platz zwei und damit den BFV-Cup. In den letzten Runden heißt es, wenn möglich, vier Zähler auf Redlschlag aufzuholen. „Klar ist das unser Ziel, wenngleich uns derzeit einige Ausfälle zu schaffen machen.“

SC BAD TATZMANNSDORF spielfrei.-

Statistik

SC MARIASDORF - UFC „PG-CARS“ OBERSCHÜTZEN 0:5 (0:3).- Torfolge: 0:1 (19.) Wachter, 0:2 (35.) Dominik Pran, 0:3 (36.) Dominik Pran, 0:4 (70.) Szalai, 0:5 (73.) Julian Kappel. Reserve: 1:0 (Patrick Glatz). SR: Sert (M: gut/O: gut).- Mariasdorf, 120. Mariasdorf: Schlaffer; Kirnbauer, Tullmann, Matthias Kappel I; Pfneiszl, Berta, Gabor Farkas, Putz, Tarodi; Matthias Kappel II, Farkas. Oberschützen: Grill (81. Ardit Belulaj); Ustarkhanov, Wolfger (81. Imrek), Abou, Molnar; Proksch, Dominik Pran (75. Albion Belulaj), Adrian Pran, Julian Kappel; Wachter (60. Ritter), Szalai.

SV KROISEGG - SG REDLSCHLAG 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (52.) Kovacic. Reserve: Nichantreten Redlschlag. SR: Fleck (K: gut/R: sehr gut).- Kroisegg, 80. Kroisegg: Haspl; Horic, Patrick Weghofer, Trstenjak, Gutmann; Gruber (81. Stanic), Kovacic, Stiglic, Holzer (90. Kraussler); Huremovic, Hrovat. Redlschlag: Magyar; Böhm, Harkai, Varga, Kaman; Szabo, Ivancsics; Mario Kosijer, Rajos, Sardy; Reti.

SV AUTO SCHUCH HOCHART - ASK KDS RIEDLINGSDORF 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (11.) Kosi, 1:1 (18.) Knapp. Reserve: 1:1 (Adelmann; Hochhold). SR: Ebner (H: gut/R: schwach).- Hochart, 120. Hochart: Marco Hochhold; Töpfer, Stögerer, Pfeffer; Pfeil, Höfler (75. Damjanovic), Daniel Hofer (83. Lehner), Posch (62. Riemer), Zibert, Kosi, Markovic. Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Höller, Just, Piff, Huber; Lukschander, Mihaljevic, Zapfel, Knapp; Koch (67. Bruschek), Florian Prochazka.

SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF spielfrei.-