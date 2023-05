Vollbild Mehr aus Oberwart 2. Klasse Süd A 2. Klasse Süd A: Packendes Topspiel ging an Bad Tatzmannsdorf 2. Klasse Süd B 2. Klasse Süd B: Knappe Erfolge für die Top-Teams 2. Klasse Süd C Der Meister kommt aus Burgauberg Mehr Top-Stories Babler gegen Dosko... Parteitagsduell über SPÖ-Vorsitz Die große Burgenla... Tag 6: Vom Badesee Rauchwart durch die Naturidylle Entscheidung in Wien SPÖ-Sitzungen: Das Ringen geht weiter FB Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. Im Spitzenspiel der Runde gewann der Tabellenführer Bad Tatzmannsdorf (Blau) gegen Verfolger Redlschlag (Rot) knapp mit 4:3. 1 /17 Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Foto: Daniel Fenz Anzeige 2. Klasse Süd A 2. Klasse Süd A: Packendes Topspiel ging an Bad Tatzmannsdorf . Eine Woche nach dem fixierten Meistertitel bezwang Bad Tatzmannsdorf Redlschlag mit 4:3. Oberschützen feierte beim 5:1 in Hochart den fünften Sieg en suite.

BAD TATZMANNSDORF – REDLSCHLAG 4:3. Bereits in der Vorwoche fixierte der SC BadTatzmannsdorf mit einem 7:1-Erfolg gegen Riedlingsdorf Platz eins in der 2. Klasse Süd A, jetzt legte man gegen Verfolger Redlschlag einen weiteren Sieg nach, wenngleich der Fokus schon den Aufstiegsspielen nach Saisonende gilt. Beim 4:3 startete die Elf von Joachim Postmann fulminant und führte bereits nach einer Viertelstunde mit 2:0. Dann kamen aber die zweitplatzierten Gäste besser ins Spiel. Nach zwischenzeitlichem 3:2 machte erst in Minute 86 Matthias Ochsenhofer mit dem vierten Tatzmannsdorer Treffer den Deckel drauf – Redlschlags wiederholter Anschluss kam zu spät. Heim-Coach Postmann: „Dafür, dass wir schon durch sind, war das Match voll okay. Chancen hatten wir noch jede Menge.“ Redlschlags Obmann Christoph Böhm meinte: „Für uns wäre durchaus ein Remis drin gewesen, denn auch wir hatten zwei, drei Hunderter.“

HOCHART– OBERSCHÜTZEN 1:5. Das Team der Stunde ist neben dem Leader ganz klar Oberschützen. Die Mannschaft von Trainer Szilard Santha ließ sich auch in Hochart nicht stoppen und feierte dort ihren fünften Sieg in Folge. Und dieser fiel deutlich aus. Zwar geriet der UFC nach nicht einmal 30 Sekunden in Rückstand, konnte sich dann aber bis zur Pause schon ein 3:1 herausspielen. In Hälfe zwei folgten noch zwei weitere Treffer. Vor allem Lukas Wachter und Michael Ritter stachen mit ihren Doppelpacks heraus. Für Santha war es ein hochverdienter Erfolg. Alles passte ihm aber nicht: „Ich weiß, dass meine Mannschaft besser spielen kann. Dennoch sind wir sehr glücklich, dass wir auch dieses Spiel gewinnen konnten.“ Während Oberschützen also von Sieg zu Sieg eilt, will es in Hochart weiter nicht laufen. Obmann Dieter Höfler: „Für mich spricht das Ergebnis eine klare Sprache. Wenn du mal hinten drin bist, kommst du nur schwer wieder raus. Jetzt gilt es, die Saison noch halbwegs versöhnlich zu beenden.“

KROISEGG – MARIASDORF 2:1. Im dritten Spiel der Runde ging es gegen die „Rote Laterne“. Mit einem großen Sieger, dem SV Kroisegg. Die Schermann-Truppe gab durch den Erfolg den Platz am Tabellenende an Mariasdorf ab. Das Spiel startete mit einem Freistoßtreffer von Semir Huremovic flott, denn dieser fiel schon nach einer Minute. „Das hat die Mannschaft dann beflügelt“, meinte SVK-Pressesprecher Horst Gruber, noch vor der Pause legte man deshalb auch den zweiten Treffer drauf. „Nach Wiederanpfiff war es dann aber eine ganz schwache Vorstellung“, die die Gäste nutzten, um zurück ins Spiel zu kommen. Mehr als der 1:2-Anschlsus gelang der Truppe von Fritz Kirnbauer aber nicht. Er meinte: „Nach der Pause wäre weit mehr drin gewesen. Aufgrund der ersten Hälfte dürfen wir uns aber nicht über die Niederlage beschweren.“

ASK RIEDLINGSDORF spielfrei.-

Statistik

SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf – SG Redlschlag 4:3 (3:1).- Torfolge: 1:0 (14.) Tim Bürger, 2:0 (16.) Grgic, 2:1 (17.) Rajos, 3:1 (27.) Patrick Bürger, 3:2 (47., Elfmeter) Sardy, 4:2 (86.) Ochsenhofer, 4:3 (93., Freistoß) Ivancsics. Reserve: Nichtantreten Redlschlag. SR: Fir (BT: sehr gut/R: sehr gut).- Bad Tatzmannsdorf, 100.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Salur (76. Usman Mahmood), Herklotz, Qasim Mahmood, Asam Mahmood (67. Ochsenhofer); Mohac, Simon; Grgic, Tim Bürger, Hatvagner; Patrick Bürger.

Redlschlag: Magyar; Böhm, Harkai, Szabo, Piff (88. Kappel); Ivancsics, Rajos; Kaman, Sardy, Kosijer; Reti.

SV Kroisegg – SC Mariasdorf 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (1.) Huremovic, 2:0 (28.) Huremovic, 2:1 ( 52.) Philipp Putz. Gelb-Rote Karte: Holzer (94., Unsportlichkeit). Reserve: 5:1 (Weghofer 2, Stanic 2, Kremnitzer; Renner). SR: Jeger (K: gut/M: gut).- Kroisegg, 70.

Kroisegg: Haspl; Piff, Trstenjak, Gutmann; Gruber (61. Bruckner), Kovacic, Stiglic, Horic, Holzer; Huremovic, Hrovat (94. Pichler).

Mariasdorf: Weber; Laschober, Tullmann, Berta (31. Schuh), Matthias Kappel I; Pfneiszl, Gabor Farkas, Putz, Tarodi; Matthias Kappel II (94. Renner), Attila Farkas.

SV Auto Schuh Hochart – UFC „PG-Cars“ Oberschützen 1:5 (1:3).- Torfolge: 1:0 (1.) Kosi, 1:1 (11.) Wachter, 1:2 (16., Eigentor) Höfler, 1:3 (26.) Ritter, 1:4 (58.) Wachter, 1:5 (65.) Ritter. Reserve: 3:6 (Kager, Jahrmann, Putz; Balacel 2, Mathe 2, Tölly, Thomas Graf). SR: Mahr (H: gut/O: gut).- Hochart, 150.

Hochart: Wunderer (66. Marco Hochhold); Töpfer, Pfeffer, Stögerer; Pfeil (74. Damjanovic), Höfler, Andre Hochhold, Posch (46. Jahrmann); Markovic, Kosi (62. Hofer), Zibert.

Oberschützen: Grill (85. Ardit Belulaj); Ustarkhanov (66. Graf), Wolfger, Molnar (61. Amtmann), Abou; Proksch, Dominik Pran (85. Albion Belulaj), Ritter; Kappel, Szalai, Wachter (85. Adrian Pran).