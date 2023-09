2:1 gegen St. Michael: Siget sorgt für die Überraschung

Siget – St. Michael 2:1. Erleichterung beim UFC Siget! Die Mannschaft von Trainer Patrick Kristaloczy holte in Runde fünf den ersten Saisonsieg und das ausgerechnet gegen den bis dato ungeschlagenen SV St. Michael. Dabei startete der Favorit aus St. Michael ideal in die Partie und führte dank eines Elfertors von Filip Hanzic mit 1:0. Nach Seitenwechsel schlug der UFC aber zurück: Zunächst markierte Mate Lukacs den Ausgleich, ehe Florian Sulyok tief in der Nachspielzeit zum umjubelten ersten Saisonerfolg traf. In St. Michael ärgerte man sich über das Auftreten bei der ersten Pleite. Der Sportliche Leiter Andreas Kopitar: „Es war fürchterlich von unserer Seite. Wir müssen schauen, dass wir in den nächsten Spielen eine viel bessere Einstellung an den Tag legen.“

Riedlingsdorf– Mariasdorf 4:0. Der ASK Riedlingsdorf bleibt das einzige Team mit weißer Weste. Das 4:0 über Mariasdorf war der vierte Sieg im vierten Spiel für die Mannschaft von Trainer Peter Kovacs. Als Matchwinner stach dabei Rene Rechberger heraus, der drei Tore erzielte und damit das Fehlen von Domen Kosnik, der in seiner Heimat Hochzeit feierte, perfekt kompensierte. Speziell nach der Pause machten die Riedlingsdorfer klare Sache. Sektionsleiter Roman Graf: „Wir brauchten, bis wir in die Partie kamen, am Ende war es dann aber ein hochverdienter Sieg.“ Mariasdorfs Sektionsleiter Andreas Schuh haderte mit Eigenfehlern: „Zwei der vier Tore haben wir uns sicher selber geschossen. Nichtsdestotrotz eine verdiente Niederlage.“

Hannersdorf – Wolfau 6:0. Klare Angelegenheit am Sonntagnachmittag im Hannersdorfer Weinbergstadion! Der SVH fegte über den SV Wolfau mit 6:0 hinweg und feierte so den zweiten Saisonsieg. Den Torreigen eröffnete Julian Lang bereits in Minute zwei. Michael Klepits erzielte noch vor der Pause das 2:0. Nach Wiederanpfiff ließ Hannersdorf dann seine Muskeln spielen – Ivan Bogdanovic und Tomi Coric trafen jeweils doppelt. „Es war ein guter Auftritt, den gilt es jetzt zu bestätigen“, sagte ein zufriedener SVH-Obmann Matthias Konrad. Im Lager der Wölfe war man nach der Klatsche bedient. Sektionsleiter Christian Petz: „Wir sind unter die Räder gekommen. Es war kaum Körpersprache vorhanden und wir haben uns widerstandslos ergeben.“

Dt. Schützen – Buchschachen 0:2. Buchschachen nimmt auch die Hürde Deutsch Schützen! Somit feierte die Elf um Spielertrainer Flamur Kacanolli ihren vierten Saisonsieg. In der ersten halben Stunde hatten aber die Heimischen mehr von der Partie und hätten in Minute 25 in Führung gehen müssen. Dominik Laky ließ aber die Riesenchance aufs 1:0 liegen. Quasi im Gegenzug stellten dann die Gäste auf 1:0. Ein Freistoß von Julian Zartl wurde von der Mauer abgefälscht, Tomo Kotnik war schließlich zur Stelle. Noch vor dem Halbzeitpfiff markierte Christoph Teubl das vorentscheidende 2:0. Nach Wiederanpfiff passierte wenig – Buchschachen spielte die Führung geschickt nachhause und Schützen konnte nicht mehr zusetzen.

Kirchfidisch – Oberschützen 1:2. Einen intensiven Schlagabtausch lieferten sich der SV Kirchfidisch und der UFC Oberschützen – mit dem besseren Ende für die Gäste. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie war es Roland Szalai, der den UFC per herrlichem Freistoß in Führung brachte. Nach Seitenwechsel schlug der SVK aber in Person von Peter Kollar zurück – der Ungar traf per Weitschuss zum 1:1! „Danach war das Spiel offen – und es war klar, dass ein Tor alles entscheiden kann“, sagte Oberschützens Coach Szilard Santha. Der entscheidende Treffer gelang dann auch dem UFC, als Lukas Wachter einen blitzsauberen Konter zum 1:2 verwertete.

Schachendorf – Redlschlag 2:0. Beim SC Schachendorf läuft es weiterhin. Daran musste nun auch Redlschlag glauben. Die entscheidenden Männer beim 2:0-Heimerfolg waren wieder Nikola Cacic und Kristijan Balagovic. Das neue kroatische Duo markierte beide Treffer. Cacic traf kurz vor der Pause zum 1:0. Balagovic stellte in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit aus einem Konter den Endstand her. Die Mannschaft von Trainer David Jandrisits hält damit nach fünf Runden bei starken elf Punkten – und ist zudem noch ungeschlagen. In Redlschlag, wo mit dem Spiel in Schachendorf der Niederösterreicher Mario Born das Traineramt übernahm, ist der Saisonstart hingegen nicht geglückt. Beim SCS hätte aber trotz allem ein Sieg rausschauen müssen, so Obmann Christoph Böhm: „Ich würde schon sagen, dass die bessere Mannschaft verloren hat. Wir konnten unsere guten Chancen nicht nutzen.“

Hochart – Welgersdorf 1:3. Schweres Auswärtsspiel in Hochart – erledigt! Das kann sich der SV Welgersdorf auf die Fahnen schreiben. Die Bogendorfer-Elf reiste erstmals seit Jahren wieder zum SVH und machte dort bereits in Hälfte eins alles klar. Zur Pause führte der SVW durch einen Treffer von Markus Kamper und einen Lödör-Doppelpack mit 3:1. Hochart blieb nur der zwischenzeitilche Ausgleich. Welgersdorfs Pressesprecher Dietmar Kaiser: „Wir haben unsere Chancen kaltblütig genutzt. Hochart hat aber stark dagegengehalten. Insgesamt war es aber ein hochverdienter Sieg.“ Welgersdorf bleibt somit vorne dran – Hochart steht im Gegenzug noch ohne Sieg da. Obmann Dieter Höfler: „Es läuft einfach nicht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den ersten Sieg holen. Ich bin überzeugt, dass es dann leichter von der Hand geht.“

Statistik

UFC Siget – SV St. Michael 2:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (30., Elfmeter) Hanzic, 1:1 (55.) Lukacs, 2:1 (97.) Sulyok. Reserve: 1:8 (Pimperl; Staudt, Piskorek, Kopitar 2, Vamper 2, Maikisch, Magaditsch). SR: Hauk.- Zickenbachstadion, 100.

Siget: Konetsny; Reiner (46. Reitmeier), Plank, Lukacs, Ringbauer; Daniel Herrklotz, Vajda, Sulyok, Varsanyi; Horvath, Markus Herrklotz (74. Tkauz).

St. Michael: Stettner; Dittrich, Grandits, Kienzl, Ungur; Penthor (85. Staudt), Turniski; Ernst (46. Weber), Hanzic, Neubauer (69. Vamper); Kocijan (90. Boisits).

ASKÖ KDS Riedlingsdorf – SC Mariasdorf 4:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (17.) Rechberger, 2:0 (65.) Rechberger, 3:0 (70.) Postmann, 4:0 (82.) Rechberger. Reserve: 9:0 (Hornung 3, Huber 2, Bruckner, Pfeffer, Piff, Stukitz). SR: Thiel.- Riedlingsdorf, 120.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Just, Florian Huber, Szendi, Höller (79. Zapfel); Burjan (79. Ertl), Knapp, Piff, Florian Prochazka (35. Postmann); Ritter (72. Stefan Huber), Rechberger.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneiszl, Kirnbauer, Schuh, Kappel; Laschober (75. Kresnik), Putz, Tarodi, Renner; Hera, Karner (54. Guth).

SV Hannersdorf – SV Wolfau 6:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (2.) Lang, 2:0 (36.) Klepits, 3:0 (52., Elfmeter) Coric, 4:0 (55.) Bogdanovic, 5:0 (58.) Bogdanovic, 6:0 (79.) Coric. Reserve: 3:1 (Brenner 2, Mayer; Madl). SR: Wachtfeitl.- Weinbergstadion, 150.

Hannersdorf: Haselbacher; Eckert, Schendl, Pungor; Muhr, Bogdanovic; Lang, Piskovic (77. Reicher), Aigner (75. Fixl); Klepits (86. Oswald), Coric.

Wolfau: Csar; Noel Lang, Fabian Madl, Stelzer (67. Korytin), Schiller; Jonas Koller (67. Lukitsch), Herold (84. Jonathan Lang), Waldl, Fink; Mark Koller (84. Colin Madl), Bozic.

SV Dt. Schützen – SC Buchschachen 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (31.) Kotnik, 0:2 (41.) Teubl. Reserve: 3:1 (Wachter 2, Laky; Gashi). SR: Kruisz.- Dt. Schützen, 120.

Dt. Schützen: Schwarzmayer; Wallner, Gesslbauer, Topor, Benedek; Dominik Laky (67. Jakob Laky), Makai, Zimmermann, Zimits (67. Turi); Pakai, Makovecz.

Buchschachen: Nemeth; Zartl, Balla, Taferner, Lechner; Hofmann, Teubl (58. Demokrat Kacanolli), Jurcic (77. Kurtz), Flamur Kacanolli; Kotnik (90. Franyi), Hegedüs (77. Bodendorfer).

SV „Christbaum-Fröhlich“ Kirchfidisch – UFC „PG-Cars“ Oberschützen 1:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40., Freistoß) Roland Szalai, 1:1 (68.) Kollar, 1:2 (73.) Wachter. Reserve: 8:6 (Kulovics, Posch 2, Stubits, Kiraly, Szaffich 3; Belulaj 3, Graf, Hajdarevic, Valda). SR: Karadag.- Kirchfidisch, 250.

Kirchfidisch: Szöke; Schaffer (67. Schneider), Nemes, Posch, Josef Csencsits; Szabo, Ivants (80. Kulovics); Kiss, Kollar, Horvath; Felix Csencsits (67. Stumpf).

Oberschützen: Grill; Ustarkhanov, Abou, Molnar (27. Wolfger), Roland Szalai; Adrian Pran, Kappel (46. Ergül; 70. Belulaj), Proksch, Benedek (57. Dominik Pran); Wachter, Mark Szalai.

SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf – SG Redlschlag 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (44.) Cacic, 2:0 (92.) Balagovic. Gelb-Rote Karte: Puskarits (74., Foul). Reserve: 1:3 (Füzi; Kainz 3). SR: Steigl.- Schachendorf, 120.

Schachendorf: Szep; Cernut, Krznaric, Macesic, Marlovits (76. Preinsperger); Dorner (50. Füzi), Nemeth (85. Mamic), Puskarits, Jakob Varga (76. Benedict Varga); Cacic, Balagovic.

Redlschlag: Friedel; Bertl, Matija Benko, Varga, Kaman; Kosijer (69. Meixner), Szabo, Karasz, Josip Benko; Mogyorosi, Grgic.

SV Hochart – SV Welgersdorf 1:3 (1:3).- Torfolge: 0:1 (11.) Lödör, 1:1 (22.) Kmetic, 1:2 (32.) Kamper, 1:3 (43.) Lödör. Rote Karte: Pfeil (70., Tätlichkeit). Reserve: 2:2 (Adelmann, Putz; Portschy, Bayani). SR: Baydemir.- Hochart, 70.

Hochart: Marco Hochhold; Pfeil, Pfeffer, Wappel, Andre Hochhold (73. Riemer); Damjanovic, Höfler (85. Wunderer), Zibert, Triler; Jahrmann, Kmetic.

Welgersdorf: Freitag; Levonyak, Rados, Schoditsch; Pajk, Michael Urbauer; Kamper, Lödör, Abdullah (86. Plank); Niko Urbauer, Soltic (90. Zapfel).

SV Kroisegg spielfrei.-